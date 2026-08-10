Vụ việc xảy ra tại thành phố Parker, bang Colorado, Mỹ và được camera gắn trên người cảnh sát ghi lại. Đoạn video sau đó được Sở Cảnh sát Parker công bố, thu hút sự chú ý của cồng đồng lái xe.

Theo đó, cảnh sát phát hiện một chiếc Tesla chạy với tốc độ 64 dặm/giờ (khoảng 103 km/h) trong khu vực chỉ cho phép tối đa 45 dặm/giờ (72 km/h).

Khi bị yêu cầu dừng xe, tài xế nhanh chóng đưa ra một lý do khá bất ngờ để giải thích cho hành vi chạy quá tốc độ. “Tôi không lái xe. Đó là chế độ hỗ trợ lái xe tự động Autopilot”, người này nói với cảnh sát.

Tuy nhiên, viên cảnh sát không chấp nhận lập luận trên. Ông yêu cầu tài xế xuất trình giấy phép lái xe và nhấn mạnh rằng người ngồi sau vô-lăng vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương tiện, bất kể hệ thống hỗ trợ lái đang được kích hoạt.

“Anh có thể đổ lỗi cho chiếc xe bao nhiêu tùy thích nhưng anh mới là người điều khiển”, viên cảnh sát đáp.

Dù tiếp tục tranh cãi nảy lửa, tài xế vẫn bị lập biên bản xử phạt vì chạy quá tốc độ. Người này còn yêu cầu được gặp cấp trên, đồng thời cáo buộc viên cảnh sát có thái độ thô lỗ và cho biết mình có nhân chứng cùng đoạn ghi âm để làm bằng chứng.

Trường hợp tại Colorado cũng cho thấy một vấn đề từng gây tranh luận nhiều năm qua là tên gọi và cách quảng bá các tính năng hỗ trợ lái có thể khiến một bộ phận người dùng hiểu sai về mức độ tự động hóa thực tế của xe. Điểm đáng chú ý trong vụ việc nằm ở cách tài xế hiểu về khả năng của hệ thống hỗ trợ lái.

Autopilot trên xe Tesla hiện thuộc nhóm hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 (Level 2). Công nghệ này có thể thực hiện một số tác vụ như duy trì tốc độ, giữ xe trong làn đường và hỗ trợ điều khiển phương tiện, nhưng người lái vẫn phải liên tục quan sát và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Ngay cả tính năng Full Self-Driving (FSD) có giám sát của Tesla cũng không biến chiếc xe thành phương tiện tự lái hoàn toàn. Người điều khiển vẫn phải chịu trách nhiệm và sẵn sàng can thiệp trong quá trình xe vận hành.

Do đó, việc kích hoạt Autopilot không đồng nghĩa tài xế có thể rời bỏ trách nhiệm đối với hành vi của chiếc xe, đặc biệt là những vi phạm như chạy quá tốc độ.

Trong khi các hệ thống hỗ trợ lái ngày càng có khả năng thực hiện nhiều thao tác phức tạp, chúng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn con người trong việc giám sát và chịu trách nhiệm khi tham gia giao thông.

(Theo Carscoops)

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