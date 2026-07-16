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Ngày 16/7, Cục CSGT cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.M.T. (SN 1970, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được phép vượt. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, vào khoảng 13h57 ngày 15/7, khi điều khiển ô tô mang BKS 26A-000.XX (nền biển xanh, chữ trắng) lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La đến Km165+400 trên Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Vân Hồ), ông T. đã cho xe vượt ẩu tại đoạn đường cấm vượt, gây mất an toàn giao thông.

Ô tô mang BKS 26A-000.XX vượt ẩu trên Quốc lộ 6. Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc bị camera hành trình của một ô tô đi cùng chiều ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội nhằm phản ánh hành vi vi phạm đến lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đó, cơ quan chức năng xác định ông H.M.T. là người điều khiển chiếc xe biển xanh xuất hiện trong clip nên đã mời ông lên làm việc.

Tại buổi làm việc, ông T. đã thừa nhận hình ảnh, clip phản ánh là đúng sự thật, đồng thời nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Công an tiếp tục xác minh người điều khiển xe máy (khoanh đỏ) bị ngã vào lề đường. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, đối với trường hợp người điều khiển xe máy lưu thông theo hướng ngược lại bị ngã vào lề đường (liên quan đến cú vượt ẩu của ông T.), Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục xác minh và đề nghị người này liên hệ với đơn vị để được phối hợp giải quyết theo quy định.