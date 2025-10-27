Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh (CCTV) gần khu vực xảy ra sự việc là căn cứ then chốt giúp nhà chức trách đi đến kết luận.

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra rạng sáng ngày 4/10, gần khách sạn Nithya, thuộc khu vực Byatarayanapura, vào thời điểm đường khá vắng. Camera cho thấy chiếc Kia Sonet rẽ từ đường nhánh ra đường chính, va chạm với một xe máy chở ba người chạy tới từ phía bên phải. Cả hai phương tiện đều phanh gấp, người điều khiển xe máy cố đánh lái để tránh nên lực tông trực diện được giảm bớt, nhưng chiếc xe vẫn lao vào trụ bên đường khiến ba người ngã xuống.

Hình ảnh cũng cho thấy trước đó xe máy đã chuyển hướng sang bên phải để tránh hai con chó bất ngờ băng qua đường. Ba nạn nhân trên xe máy được xác định là Kiran G., Anusha và Anitha. Trong đó, Anitha bị gãy chân và phải phẫu thuật tại Bệnh viện BGS, hai người còn lại bị thương nhẹ. Ngày 7/10, Kiran đã tới trình báo cảnh sát, cho biết nhóm của anh bị một ô tô chạy tốc độ cao tông trúng rồi bỏ chạy.

Cảnh sát xác nhận nữ diễn viên gây tai nạn rồi bỏ chạy

Điều khiến dư luận phẫn nộ là ngay sau va chạm, chiếc ô tô không dừng lại hỗ trợ mà lập tức tăng tốc rời khỏi hiện trường, bất chấp tiếng gọi của các nạn nhân. Từ dữ liệu camera, cảnh sát xác định phương tiện liên quan thuộc sở hữu của Divya Suresh – diễn viên kiêm cựu vận động viên kabaddi, hiện có hơn 240.000 người theo dõi trên Instagram.

Sau khi truyền thông nêu tên, Divya đăng đoạn CCTV lên mạng xã hội và viết rằng “sự thật rồi sẽ chiến thắng”, cho rằng mình không hoàn toàn có lỗi. Động thái này được cho là gián tiếp thừa nhận cô là người cầm lái thời điểm xảy ra vụ việc.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh.

Cảnh sát Bengaluru đã khởi tố vụ án theo Điều 281 (lái xe ẩu, gây nguy hiểm) và 125(a) (đe dọa tính mạng người khác) trong Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita, đồng thời áp dụng các quy định liên quan của Luật Giao thông. Chiếc xe đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ông Anoop A. Shetty – Phó Cảnh sát trưởng phụ trách giao thông – cho biết cả hai bên đều không trình báo ngay trong ngày xảy ra tai nạn: “Phải ba ngày sau chúng tôi mới nhận được đơn từ các bên liên quan. Căn cứ hình ảnh và tài liệu thu thập, người lái xe được xác định là Divya Suresh. Cảnh sát tiếp tục làm rõ các tình tiết còn lại của vụ việc”.

Theo Cartoq