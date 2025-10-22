Nháy đèn pha để cảnh báo vật cản, động vật hoặc chốt bắn tốc độ là thói quen khá phổ biến tại nhiều quốc gia. Hành động này thường được xem như một “cử chỉ thiện chí” giữa các tài xế. Tuy nhiên, nó lại khiến không ít sĩ quan cảnh sát khó chịu, đặc biệt khi nó vô hiệu hóa việc xử phạt vi phạm tốc độ.

Từ năm 2012, một tòa án tại Missouri đã từng khẳng định việc nháy đèn cảnh báo là hành vi được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất (quyền tự do ngôn luận). Dù vậy, nhiều vụ việc tương tự vẫn tiếp tục nổ ra. Tại Delaware, một tài xế tên Anthony Jackson từng bị chặn xe vì nháy đèn; vụ việc sau đó phải kết thúc bằng việc cảnh sát chấp nhận thay đổi chính sách sau khi ACLU khởi kiện.

Trong vụ việc mới nhất ở West Virginia, tài xế William Iannacone bị cảnh sát J.D. Ellison dừng xe sau khi nháy đèn cảnh báo người đi ngược chiều. Đoạn video từ camera hành trình và bodycam cho thấy cuộc trao đổi ban đầu diễn ra khá bình tĩnh, cho đến khi viên cảnh sát dọa bắt tài xế vì… chưa ký vào giấy đăng ký xe.

Xem video:

Iannacone bật cười vì cho rằng lời đe dọa “vô lý”. Khoảnh khắc đó khiến cảnh sát nổi nóng, kéo anh ra khỏi xe, còng tay và giam giữ trong thời gian ngắn trước khi thả ra và phạt lỗi “nháy đèn không đúng quy định”.

Tài xế đã nộp đơn kiện cảnh sát quận, cáo buộc vi phạm quyền công dân. Tòa án đã bác đề nghị của phía cảnh sát xin miễn truy cứu trách nhiệm, đồng nghĩa vụ việc sẽ tiếp tục được xét xử.

Trong khi phiên tòa ở giai đoạn thu thập chứng cứ, giới pháp lý cảnh báo rằng dù nháy đèn có thể là hành động thiện chí, nó vẫn có thể khiến tài xế gặp rắc rối tùy vào thái độ sĩ quan tại chốt kiểm soát.

Theo Carscoops