Một vụ tai nạn vừa được chia sẻ trên mạng xã hội Ấn Độ cho thấy sự nguy hiểm của việc lái xe liều lĩnh trên cao tốc. Tài xế trẻ điều khiển sedan Tata Tigor với tốc độ lên tới 150 km/h rồi mất lái, tông vào xe phía trước và khiến chiếc xe lật nhiều vòng. Điều may mắn là tất cả hành khách trên xe chỉ bị xây xát nhẹ.

Đoạn video do kênh Torque India đăng tải cho thấy sự việc xảy ra trên một tuyến cao tốc được cho là thuộc khu vực Delhi NCR, có thể là tuyến Taj Expressway hướng về Agra. Trong clip, kim đồng hồ tốc độ của chiếc Tata Tigor vượt xa mức 150 km/h, trong khi giới hạn tốc độ tại đây chỉ 100 km/h, thậm chí thấp hơn trong mùa đông vì lý do an toàn.

Xem video:

Chiếc xe do một tài xế trẻ cầm lái, được cho là đang đi cùng nhóm bạn. Người này lái xe ở làn giữa với tốc độ rất cao. Dù làn vượt bên phải hoàn toàn trống, tài xế lại chọn đánh lái sang trái để lách qua khe hẹp giữa hai xe phía trước. Ở vận tốc lớn như vậy, chỉ một thao tác xoay vô-lăng nhỏ cũng đủ khiến xe mất cân bằng. Đúng như dự đoán, chiếc Tigor bị understeer, mất kiểm soát, tông vào xe đi trước rồi lật nhào ngay sau đó.

Hình ảnh lan truyền cho thấy phần đuôi chiếc xe bị đâm hư hỏng, trong khi chiếc Tigor bẹp dúm đầu, nắp ca-pô, cửa và đuôi xe. Sau cú va chạm, xe tiếp tục lao vào dải taluy thép bên đường.

Dù hậu quả vật chất khá nặng, điều tích cực là những người ngồi trên chiếc Tigor chỉ bị thương nhẹ. Tuy vậy, vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo hậu quả của việc phóng nhanh, vượt ẩu và biểu diễn kỹ năng trên đường công cộng.

Theo Cartoq