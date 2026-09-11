Gần 12h ngày 11/9, người dân tại thôn Đồng Nhân (xã An Khánh, Hà Nội) phát hiện khói, lửa bốc lên từ khu vực xưởng sản xuất bánh mì trên đường Dương Nội - La Tinh. Trong ảnh, xưởng bánh mì bị thiêu rụi, nhiều cấu kiện mái tôn, khung sắt bị biến dạng.

Khi phát hiện cháy, nhiều người dân cùng công nhân trong xưởng nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời di dời máy móc, thiết bị sản xuất ra bên ngoài và gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Bà Đinh Thị Xoa, chủ cửa hàng giải khát Hát cho nhau nghe, cho biết cơ sở của bà nằm cách xưởng bánh mì một căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, bà đang pha nước cam trong nhà thì thấy khói dày đặc. Sau đó, lửa nhanh chóng lan rộng và bén sang cửa hàng.

"Lúc cháy tôi hoảng quá, liền chạy vào trong nhà vệ sinh để trốn và kêu cứu. Vài phút sau, tôi cảm thấy lờ mờ, choáng váng thì có một người đàn ông cầm vòi nước phun vào. Tôi cố gắng bò ra ngoài và bị ngất xỉu trước cửa quán. Rất may, tôi chỉ bị bỏng ở tay nhưng tài sản đã bị thiêu rụi hoàn toàn", bà Đinh Thị Xoa kể lại.

Nằm kế bên cửa hàng của bà Xoa, 5 căn nhà khác cũng bị lửa thiêu rụi nhiều đồ đạc, trong đó có những căn nhà kinh doanh điện thoại, hàng may mặc và đồ gia dụng.

Trong ảnh là những gì còn sót lại của dãy 5 căn nhà nằm kế bên quán bán đồ giải khát Hát cho nhau nghe.

Ghi nhận tại hiện trường, có đến 10 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nỗ lực dập lửa. Đến 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm tài sản bị thiệt hại và xác định nguyên nhân vụ cháy.