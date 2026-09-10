Ngày 10/9, Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phòng cháy chữa cháy 2026 với chủ đề "Đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về công tác PCCC&CNCH".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026.

Diễn đàn tập trung trao đổi, giải đáp 5 nhóm vấn đề mà doanh nghiệp PCCC, CNCH quan tâm. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương - Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam cho biết, Hiệp hội tin tưởng rằng việc tạo ra một kênh đối thoại thường xuyên giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý sẽ giúp các vấn đề được nhận diện sớm hơn, nắm bắt chính xác hơn, nhất là trong bối cảnh các nguy cơ mới và yêu cầu đối với công tác PCCC&CNCH tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đang có nhiều thay đổi.

Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương - Chủ tịch Hiệp hội PCCC&CNCH Việt Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng phát biểu tại diễn đàn, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, Nghị quyết số 66.18/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Bộ Công an đã cắt giảm 27/36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH; trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục liên quan đến nghiệm thu và phục hồi hoạt động.

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: Đình Hiếu

"Điểm cốt lõi không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian, mà là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát chủ yếu bằng thủ tục sang quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm; chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động.

Thủ tục hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; được công khai, thực hiện mạnh trên môi trường điện tử và khai thác dữ liệu để không yêu cầu cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có", Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khẳng định, cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn; giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý. Trách nhiệm của từng chủ thể và khả năng tự kiểm soát rủi ro phải cao hơn; hậu kiểm phải đúng trọng tâm, dựa trên dữ liệu. Mục tiêu là giảm chi phí tuân thủ không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm an toàn thực chất.

Đại diện Doanh nghiệp PCCC nêu vấn đề để cơ quan chức năng giải đáp. Ảnh: Đình Hiếu

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp giải đáp thắc mắc. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng tại diễn đàn, đại diện 170 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất thiết bị PCCC đã đặt ra các câu hỏi để cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc liên quan.

Đáng chú ý, nhóm vấn đề nhận được nhiều câu hỏi nhất là cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy và phương tiện phòng cháy, chữa cháy; cơ chế hậu kiểm sau khi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu; và việc thừa nhận kết quả thử nghiệm, chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía các cơ quan quản lý, các đơn vị đã trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ và hướng xử lý. Nội dung chưa thể giải quyết ngay tại diễn đàn đã được ghi nhận đầy đủ, xác định rõ thẩm quyền và trả lời doanh nghiệp bằng văn bản.