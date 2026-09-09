Khói lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà đang bốc cháy. Ảnh: Như Sỹ

Chiều 9/9 đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực sân thượng của căn nhà 5 tầng rộng 145m2, nằm trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen bốc nghi ngút khiến nhiều người dân trong khu dân cư náo loạn.

Lúc này, nhiều người tìm cách cứu hỏa, song căn nhà khóa cửa, không có người bên trong và vị trí hỏa hoạn ở tầng cao nên lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận.

Hỏa hoạn khiến giao thông khu vực hỗn loạn. Ảnh: Như Sỹ

Theo một số người dân sống gần hiện trường, thời điểm này, khu vực có mưa lớn. Trước khi lửa bùng lên trên sân thượng, xuất hiện tiếng sét đánh cùng tiếng nổ lớn, nghi do chập điện.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành phá cửa tầng trệt, kéo đường ống dẫn nước lên tầng cao để khống chế đám cháy. Sau khoảng 20 phút nỗ lực, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Như Sỹ

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố diễn ra vào khung giờ cao điểm chiều đã ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông, gây ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh khu vực ngã tư Phú Nhuận.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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