Sáng 9/9, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan khai mạc “Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026”.

Triển lãm năm nay được tổ chức từ ngày 9-12/9, với quy mô 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, giới thiệu 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo ban tổ chức, triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh trong lĩnh vực PCCC&CNCH.

Theo Thiếu tướng Hải, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết về công tác PCCC. Trong năm 2025 và 8 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 5.300 vụ cháy, nổ, làm 164 người chết, 208 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 1.400 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức hơn 2.300 lượt cứu nạn, cứu hộ và cứu được hơn 4.000 người.

"Cùng với đó, nhiều nguy cơ cháy, nổ mới đang xuất hiện từ pin lithium-ion, xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, nhà cao tầng và công trình ngầm, đòi hỏi phải có những giải pháp kỹ thuật, phương tiện và công nghệ tương xứng", Thiếu tướng Hải nói.

Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và bạn bè quốc tế về những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tiếp đó là tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC&CNCH, đồng thời khơi dậy những đam mê khoa học, công nghệ, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Bạn Nguyễn Diệu Linh (sinh viên, trú tại Hà Nội) chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô được tự tay cầm vòi để trải nghiệm chữa cháy. Buổi triển lãm giúp Linh có thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về các kỹ năng thoát nạn, phòng cháy, chữa cháy.