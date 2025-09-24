Cụ thể, tại các quyết định số 197, số 199 và số 202, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 200 triệu đồng.

Việc xử phạt là do các công ty đã có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này được xác định là vi phạm quy định Luật Cạnh tranh.

Cạnh tranh không lành mạnh, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji và TPBank bị phạt 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các công ty buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử doanh nghiệp mình.

Ngoài các doanh nghiệp kinh doanh vàng nêu trên, tại Quyết định số 198, cơ quan này cũng quyết định xử phạt Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, số tiền xử phạt là 200 triệu đồng.

TPBank bị xử phạt do hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngân hàng bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của TPBank.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong quá trình điều tra, các công ty kinh doanh vàng gồm SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji, TPBank đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan này; đồng thời đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm.