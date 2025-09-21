‘Đại gia’ ô tô báo lợi nhuận tăng, ông Trần Bá Dương chưa trở lại danh sách tỷ phú USD

CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ghi nhận vốn chủ sở hữu và tài sản tăng mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong năm 2024 vẫn ở mức khiêm tốn sau khi giảm sâu trong năm 2023.

Cùng với những kết quả kinh doanh không thực sự ấn tượng trong năm 2024 và 2023, tài sản của tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình đã sụt giảm mạnh. Ông Trần Bá Dương vẫn chưa trở lại danh sách Forbes.

'Vua thép' có quyết định mới sau thập kỷ chinh phục nông nghiệp

Chiều 16/9, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - công ty con của Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch - đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh dấu cột mốc sau 10 năm Hòa Phát phát triển mảng nông nghiệp.

Theo kế hoạch, HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 11.887 đồng/cổ phiếu, dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 30/6/2025. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để đầu tư vào hệ thống trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất tại miền Trung - miền Nam.

Tập đoàn Hòa Phát đưa ra quyết định bước ngoặt sau 10 năm tấn công vào lĩnh vực mới đầy rủi ro. Mức độ cạnh tranh được dự báo sẽ ngày càng gay gắt nhưng sẽ nâng tầm doanh nghiệp.

Chính phủ: Giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua, bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng được chuyên gia đánh giá là phù hợp và đúng thời điểm nhằm hạn chế đầu cơ, lướt sóng. Tuy nhiên, chính sách thuế cần đủ tinh tế để phân biệt giữa tích trữ chính đáng và đầu cơ.

Liên quan đến đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng, các chuyên gia đề xuất nhiều phương án khác nhau. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng, nên đánh thuế 20% trên lợi nhuận thay vì trên giá trị giao dịch.

Vàng nhẫn hiện cũng được xếp vào vàng trang sức, vậy có bị đánh thuế không? Ảnh: Chí Hiếu

“Vàng nhẫn hiện cũng được xếp vào vàng trang sức, vậy có bị đánh thuế không? Người dân mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế không? Đây là những vấn đề cần nghiên cứu kỹ”, chuyên gia bày tỏ.

Phó Thủ tướng ra 'thông điệp cứng rắn' với các dự án nguồn điện

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về rà soát tình hình triển khai Quyết định số 768 về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các địa phương chỉ đạo và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy điện vào vận hành sớm; đồng thời có phương án xử lý nghiêm các nhà đầu tư chậm hoặc không triển khai.

Giữa lúc bất động sản cao chót vót, một động thái làm dậy sóng giới đầu tư

Đêm 15/9 (giờ Việt Nam), một sự kiện quan trọng đã diễn ra tại London, Vương quốc Anh, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư chứng khoán Việt Nam: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty FTSE International Limited (FTSE), dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE)...

Động thái của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác của bộ tại Vương quốc Anh đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư và có thể là bước ngoặt trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư tiềm ẩn rủi ro.

Dư nợ tối đa vay tại một giải pháp vay ngang hàng là 100 triệu đồng

Nghị định số 94/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (Nghị định số 94) đã chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025, đánh dấu bước tiến mới trong việc tạo lập hành lang pháp lý hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Theo đó, dư nợ tối đa đối với một khách hàng vay tại một giải pháp cho vay ngang hàng là 100 triệu đồng. Tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả các giải pháp cho vay ngang hàng là 400 triệu đồng.

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công từ ngân sách

Theo đó, góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

Giải trình góp ý, Bộ Tài chính cho hay, Luật Thuế thu nhập cá nhân áp dụng thống nhất đối với tất cả cá nhân có thu nhập đến ngưỡng phải nộp thuế. Việc đặt vấn đề loại trừ tiền lương, tiền công do ngân sách nhà nước chi trả là không phù hợp, dễ gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ, Bộ trưởng Công Thương đề nghị ‘cân nhắc lại'

Ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Howard Lutnick, đề nghị DOC và NOAA cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Hoa Kỳ, nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Trong thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Bộ trưởng Howard Lutnick quan tâm, xem xét khách quan để đảm bảo kết quả hợp lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam, vốn là những đối tác đáng tin cậy, kinh doanh công bằng tại thị trường Hoa Kỳ trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 19 thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam đang diễn ra.