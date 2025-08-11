Từng được ví như “cỗ máy in tiền”, Jeep đã để doanh số lao dốc vì một loạt sai lầm. Biểu đồ doanh số bán hàng cho thấy điều đó rõ rệt: năm 2018, hãng bán được 973.227 xe; chỉ sáu năm sau, con số này rơi xuống còn 587.722 xe.

Những vấn đề lớn mà hãng xe Mỹ đang mắc phải bao gồm khai tử mẫu Cherokee và đẩy giá bán lên phân khúc cao cấp. Chiến lược này đã phản tác dụng, đẩy khách hàng vào tay đối thủ, đặc biệt là Ford với dòng Bronco.

Ban đầu, giá khởi điểm của Cherokee tăng vọt từ 28.135 USD (737 triệu VNĐ) lên 33.995 USD (891 triệu VNĐ) vào năm 2022. Mẫu Jeep Renegade 2023 có giá niêm yết ở mức 30.490 USD (799 triệu VNĐ), trong khi mẫu Grand Wagoneer 2024 thậm chí bán với giá đắt hơn Cadillac Escalade hàng nghìn USD.

May mắn thay, hãng xe Mỹ cuối cùng cũng “tỉnh ngộ” và giảm giá mạnh. Phát biểu tại một sự kiện báo chí hôm qua, CEO Jeep Bob Broderdorf cho biết họ đã điều chỉnh giá trên mọi mẫu xe, ngoại trừ Wrangler. Ông nói động thái này giúp “sửa sai” những lỗi trong quá khứ và loại bỏ “vấn đề giá bán” của hãng - thứ đang khiến doanh số bán hàng sụt giảm mạnh.

Như đã đưa tin trước đó, nhiều phiên bản của Grand Cherokee đã giảm giá hàng nghìn USD, trong khi mẫu SUV Wagoneer giảm từ 62.945 USD (1,65 tỷ VNĐ) xuống 59.945 USD (1,57 tỷ VNĐ). Tương tự, mẫu Grand Wagoneer bản cao cấp giảm từ 91.945 USD (2,41 tỷ VNĐ) còn 84.945 USD (2,23 tỷ VNĐ).

Đây là những mức giảm đáng kể, nhưng ít có khả năng vấn đề đã được giải quyết triệt để. Điển hình là mẫu Wagoneer S, mẫu xe này có giá từ 65.200 USD nhờ bổ sung bản Limited rẻ hơn. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn khoảng 10.000 USD so với Ford Mustang Mach-E GT.

Khoảng cách giá quá lớn khiến các đại lý buộc phải giảm mạnh để đẩy hàng tồn. Tham khảo trên thị trường hiện nay, một chiếc Wagoneer S Limited giá niêm yết 67.590 USD đang được rao bán chỉ 38.340 USD, trong khi một số đại lý khác đưa ra mức 38.973 USD và 39.995 USD.

Ngoài vấn đề giá, ông Broderdorf cũng thừa nhận “những làn sóng dữ” đang chờ phía trước do thuế nhập khẩu và tình hình kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về tương lai khi thương hiệu này đang được tái cấu trúc toàn diện.

Gladiator và Wrangler vừa được nâng cấp diện mạo, các mẫu Grand Cherokee, Wagoneer và Grand Wagoneer sẽ sớm có bản facelift. Bên cạnh đó, mẫu Cherokee thế hệ mới sẽ ra mắt cuối năm nay cùng mẫu SUV địa hình chạy điện có tên Recon sẽ ra mắt vào tháng 11 tới đây. Jeep cũng có một phiên bản Compass mới, nhưng chưa rõ kế hoạch bán ra tại thị trường Mỹ.

Theo Carscoops

