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Nhà hỏa táng Hội An nằm tại thôn Bến Trễ, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng (xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ), cạnh khu nghĩa trang nhân dân.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt tháng 6/2003 với quy mô khoảng 2ha, gồm 2 máy thiêu cùng các công trình, khu chức năng liên quan. Tổng mức đầu tư 12,84 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty Công trình công cộng thị xã Hội An.

Công trình khởi công tháng 9/2005, dự kiến hoàn thành cuối năm 2006; gói thầu xây lắp do Công ty CP Công trình cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn về nguồn vốn và nhân lực khiến tiến độ kéo dài, đến tháng 7/2009 thì dừng thi công. Từ đó đến nay, dự án bị bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp.

Dự án Nhà hỏa táng Hội An “đắp chiếu” trong thời gian dài.

Dự án đã đầu tư nhiều hạng mục như khối nhà chính, nhà văn phòng, kho lưu tro cốt, nhà bảo vệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân đường nội bộ và trạm biến áp.

Sau thời gian dài ngừng thi công, cây cỏ mọc um tùm quanh các khối nhà, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều phần mái của công trình bị hư hỏng, mất từng mảng, để lộ hệ khung bên dưới.

Lối đi bên trong công trình phủ đất, bụi; cây cỏ mọc sát các cột và tường bê tông.

Bên trong một khối nhà, phần mái hư hỏng, để lộ hệ cột, dầm và những mảng tường xây dang dở.

Một số mảng tường xuất hiện hình vẽ.

Mái một hạng mục trong khuôn viên bị hư hỏng nặng, nhiều vị trí chỉ còn hệ khung.

Kho lưu tro cốt bỏ không nhiều năm, cây cỏ mọc xen kẽ giữa các dãy ô bê tông.

Rác, phế thải xuất hiện phía trước cổng công trình. Khu vực này phát sinh tình trạng đổ rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

Từng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực về quỹ đất mai táng tại Hội An, dự án nay bị bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất và nguồn lực đã đầu tư.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin theo báo cáo của UBND phường Hội An Tây (ngày 9/6/2026), dự án đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như khối nhà chính, nhà văn phòng, kho lưu tro cốt, nhà bảo vệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân đường nội bộ, trạm biến áp... Do công trình ngừng thi công trong thời gian dài, các hạng mục hiện xuất hư hỏng; khu vực dự án phát sinh tình trạng đổ rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị. UBND phường Hội An Tây đã có báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với công trình.

Liên quan đến hướng xử lý dự án này, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết qua rà soát, chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc dừng thực hiện dự án. Trước đây, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã chỉ đạo hoàn thiện thủ tục, quyết toán khối lượng đã thực hiện và tiếp tục đầu tư phần còn lại của dự án.

Hiện Sở Xây dựng đã đề nghị UBND phường Hội An Tây rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng, trong đó có thủ tục dừng thực hiện dự án đồng thời tăng cường quản lý hiện trạng khu vực, ngăn chặn và xử lý tình trạng đổ rác tự phát, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thành phố sẽ xem xét, quyết định phương án xử lý phù hợp (tiếp tục đầu tư hoàn thiện, chuyển đổi công năng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xử lý tài sản theo quy định), bảo đảm đúng quy định về đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công và quy hoạch.

Trước mắt, UBND TP đề nghị UBND phường Hội An Tây tăng cường quản lý hiện trạng khu vực dự án; ngăn chặn, xử lý tình trạng đổ rác tự phát, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.