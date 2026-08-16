Những dự án 'đất vàng' bỏ hoang nhiều năm tại khu Cầu Giấy, Yên Hòa

Hàng chục dự án nằm tại những vị trí đắc địa ở phường Cầu Giấy và Yên Hòa chậm triển khai nhiều năm. Có khu bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Một số dự án mới rục rịch thi công trở lại trong khi nhiều khu đất được tận dụng làm bãi trông giữ xe.

Có thể kể đến như khu đất có diện tích hơn 5.000m2 lô A thuộc ô quy hoạch ký hiệu D23 nằm tại ngã ba Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch, một trong những nút giao đắt giá bậc nhất khu đô thị Cầu Giấy.

Năm 2008, một ngân hàng trúng đấu giá khu đất với số tiền 265 tỷ đồng dự kiến xây dựng công trình thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc tại Cầu Giấy. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến thời điểm này, khu đất vẫn được quây tôn kín mít, chưa có hoạt động xây dựng.

Hay khu đất X3 nằm tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, thuộc phường Yên Hòa có diện tích 2.000m2, theo quy hoạch là dự án công trình công cộng dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê.

Chung cư Hà Nội rời nội đô, người mua ngày càng khó xuống tiền

Theo báo cáo Hà Nội MarketBeat quý II/2026 của Cushman & Wakefield, thị trường nhà ở Thủ đô tiếp tục có sự điều chỉnh trong nửa đầu năm 2026. Cả căn hộ và nhà liền thổ đều ghi nhận nguồn cung mới và lượng giao dịch sụt giảm, cho thấy tâm lý thận trọng của cả chủ đầu tư lẫn người mua.

Trong khi doanh nghiệp cân nhắc kỹ hơn thời điểm đưa dự án ra thị trường, người mua cũng không còn dễ dàng xuống tiền như trước. Các yếu tố về giá, pháp lý, vị trí, chất lượng dự án và tiềm năng tăng giá dài hạn được xem xét kỹ hơn.

Thị trường chung cư Hà Nội giảm giao dịch nhưng giá bình quân vẫn tăng. Ảnh: Hồng Khanh

Một trong những thay đổi đáng chú ý là nguồn cung nhà ở đang dịch chuyển mạnh ra ngoài khu vực lõi. Đây được xem là hệ quả của quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, chi phí phát triển dự án tăng cao và định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đô thị đa cực.

Căn hộ tiếp tục là phân khúc chủ đạo của thị trường nhà ở Hà Nội. Tuy nhiên, nguồn cung mới trong quý II/2026 lại giảm đáng kể.

Loạt doanh nghiệp địa ốc nợ thuế hàng trăm tỷ, ‘mất dấu’ tại địa chỉ đăng ký

Thuế TPHCM vừa công khai danh sách 7.195 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Tính đến tháng 6/2026, tổng số tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước mà các đơn vị này còn nợ lên tới 5.763 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và phát triển khu công nghiệp, với số tiền còn nợ từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty CP Xây dựng Công nghiệp (Descon), với 371 tỷ đồng. Là nhà thầu xây dựng lâu năm tại TPHCM, Descon từng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm cổ đông liên quan đến Kusto Group và doanh nhân Trịnh Thanh Huy - người gắn với Công ty Bất động sản Bình Thiên An, chủ đầu tư dự án Đảo Kim Cương.

Lộ diện loạt đại dự án nhà ở xã hội quy mô hàng trăm ha tại Hà Nội

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả giám sát việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, công bố danh mục quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn với hàng loạt dự án có diện tích từ vài chục đến hơn 150ha, được quy hoạch tại nhiều cửa ngõ của Thủ đô.

Một dự án nhà ở xã hội đang xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: N.Hải

Theo danh mục, khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất được đề xuất tại khu đô thị Hòa Lạc (phân khu HL4), thuộc địa bàn huyện Thạch Thất và Quốc Oai (cũ), với diện tích khoảng 157ha, trong đó quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 108ha. Khu vực này được định hướng phục vụ khoảng 31.180 người, tổng diện tích sàn nhà ở từ 600.200-779.500m2.

Một dự án quy mô lớn khác được quy hoạch tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ (cũ), rộng 127ha, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 17.250 người, tổng diện tích sàn gần 585.000m2. Quy hoạch chung Thủ đô điều chỉnh đến năm 2045 cơ bản giữ nguyên định hướng phát triển khu vực này.

Khánh Hòa rà soát dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan ông Hậu ‘Pháo'

Ngày 11/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đã có văn bản yêu cầu Công ty Phúc Sơn rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, các kiến nghị, đề xuất liên quan đến dự án Khu trung tâm Đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang).

Ông Nguyễn Văn Hậu (biệt danh "Hậu Pháo"), cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, là người có hành vi liên quan đến quá trình thực hiện dự án này và đã bị xét xử.

Động thái này được thực hiện sau khi Tòa Quân sự Trung ương ngày 6/7 ban hành bản án hình sự phúc thẩm cùng các bản án khác, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện các kiến nghị liên quan.