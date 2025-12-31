Dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty CP Tư vấn Đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Năm 2008, dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quy mô ban đầu gần 16ha.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và dịch vụ, với tổng cộng 3.688 căn hộ và khoảng 300 lô đất ở, hoàn thành vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, dù không vướng giải phóng mặt bằng, dự án liên tục chậm tiến độ.

Đến năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh quy mô dự án xuống còn 12,6ha. Trong đó, khoảng 2,4ha được bố trí xây dựng 6 block chung cư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân với tổng cộng 1.176 căn hộ, đồng thời gia hạn thời gian hoàn thành chậm nhất đến tháng 8/2018. Tuy vậy, dự án tiếp tục không đạt tiến độ cam kết.

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (tháng 12/2023), Thanh tra tỉnh cho biết đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình triển khai dự án và đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) để xem xét theo thẩm quyền. Từ đó đến nay, dự án nằm bất động, phơi nắng mưa, nhiều hạng mục xuống cấp nặng, nhếch nhác.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp này mới hoàn thành phần thô 1 khối chung cư, 2 khối còn lại đang xây dựng dở dang. Dự án tạm dừng do chưa được gia hạn thời gian thực hiện và đang chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, hiện thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Theo Sở Xây dựng, đơn vị đang trao đổi với Công an thành phố xử lý các vấn đề liên quan, thúc đẩy dự án tiếp tục triển khai xây dựng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về hiện trạng dự án:

Toàn cảnh dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc sau nhiều năm “đắp chiếu”.

Sau gần 20 năm được cấp phép, dự án mới xây dựng 3 khối chung cư nhưng đều dở dang; 2 khối mới hoàn thành phần thô, 1 khối gần hoàn thiện.

Khu nhà ở xã hội triển khai 17 năm chưa hoàn thành, giữa lúc nhu cầu nhà ở xã hội tại Đà Nẵng tăng cao.

Tại khối chung cư gần hoàn thiện, mỗi căn hộ được bố trí gác lửng.

Cây cỏ mọc um tùm tại khu vực các căn hộ tầng trệt.

Các căn hộ đang dần hoang phế, nhiều vị trí gạch men bong tróc, cửa kính bể nát.

Tường và các hạng mục hoàn thiện trong căn hộ có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

Khung cảnh nhếch nhác bên trong dự án.

Nước đọng đen kịt tại nền công trình.

Gạch đá và vật liệu xây dựng vương vãi khắp nơi.

Phần cầu thang mới xây dựng phần thô, chưa có lan can bảo hộ, nay bề mặt đã phủ rong rêu theo thời gian.

Hai block trong dự án mới dừng ở giai đoạn đổ móng, sắt thép lộ ra đã hoen rỉ.