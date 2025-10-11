“Tôi đã rong ruổi du lịch toàn thời gian suốt 2 năm qua, trải qua vô vàn kỷ niệm, nhưng những ngày ở Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ – PV) đúng vào đợt lũ lụt nghiêm trọng sẽ mãi là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời.

Hơn một tuần trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cảnh rác và bùn phủ kín khắp nơi, những con đường lầy lội, nhiều người ngã xe vì trơn trượt.

Vẻ mệt mỏi, kiệt sức hiện rõ trên gương mặt người dân. Có cụ bà nói với tôi rằng, cả đời họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy", Caroline Gottlieb, nữ du khách 25 tuổi đến từ Đan Mạch chia sẻ với phóng viên VietNamNet.

Hình ảnh phố phường ngập trong bùn, lầy lội và trơn trượt ám ảnh Caroline. Ảnh: NVCC

Caroline bắt đầu tới Việt Nam từ ngày 19/8, lần lượt dành thời gian khám phá Hà Nội, Cát Bà (Hải Phòng) và làm tình nguyện viên trong một homestay ở thành phố Hà Giang (cũ) hôm 15/9. Cô chọn làm tình nguyện viên để có thể hòa nhập tốt nhất với cuộc sống của người dân bản địa.

Như bao du khách nước ngoài khác tới Tuyên Quang, Caroline cũng có hành trình phượt ấn tượng qua những cung đường đèo núi quanh co, hùng vĩ. Nhưng những trận mưa liên tục kéo tới khiến nhiều lịch trình của nữ du khách bị ảnh hưởng.

Nữ du khách mê mẩn vẻ đẹp những cung đường ở Tuyên Quang. Ảnh: NVCC

Tới ngày 1/10, hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài tại tỉnh Tuyên Quang, khiến nhiều khu vực tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 (thành phố Hà Giang cũ) bị ngập sâu, cuộc sống của người dân đảo lộn nghiêm trọng.

"Homestay nơi tôi ở nằm trên một ngọn đồi nhỏ nên may mắn không bị ngập nước, chỉ mất điện và thiếu nước tắm trong 4-5 ngày. Thế nhưng, ngôi nhà của chủ homestay ở khu vực trung tâm thành phố Hà Giang (cũ) thì ngập rất nặng.

Khi mưa ngừng, nước rút, tôi và các tình nguyện khác đã tới hỗ trợ dọn dẹp. Tôi bị sốc trước khung cảnh hiện ra trước mắt", Caroline kể.

Khung cảnh sau trận ngập khác xa với hình ảnh Caroline từng thấy trước đó. Ảnh: NVCC

Chỉ ít ngày trước, khi Caroline đặt chân đến, khu vực này vẫn sôi động và đông đúc, không khí dễ chịu trong ánh hoàng hôn, ai nấy đều rạng rỡ, vui vẻ.

Thế mà sau trận ngập lụt, trên nền đất toàn lớp bùn đen đặc quánh, nhà cửa, hàng quán bị tàn phá nghiêm trọng. Thậm chí, một quán cà phê gần bờ sông nơi cô từng ghé đã "biến mất" hoàn toàn sau cơn bão và trận ngập lụt.

"Trong ngôi nhà của chủ homestay, bùn phủ khắp nơi, từ cổng vào tới nhà. Chúng tôi đẩy nước, đẩy bùn trong suốt 9 tiếng đồng hồ nhưng cũng không thể dọn dẹp hết", Caroline chia sẻ.

"Những người xung quanh cũng chung hoàn cảnh. Điều tôi bất ngờ là dù vất vả, mệt mỏi nhưng mọi người vẫn nở nụ cười tươi, nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi ngưỡng mộ tinh thần lạc quan đó của người dân Việt Nam. Tôi không thể tưởng tượng, nếu bản thân mình ở trong cảnh ngập nước như vậy thì sẽ sợ hãi ra sao", Caroline bày tỏ.

Video do Caroline ghi lại

Caroline cho biết, cô vô cùng bất ngờ khi những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô cùng người dân dọn dẹp sau trận ngập được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hơn 500 lời cảm ơn từ cư dân mạng. Điều đó làm cô xúc động, hạnh phúc, mọi mệt mỏi tan biến hết.

Ngày 5/10, do ảnh hưởng của thời tiết, Caroline chia tay Tuyên Quang để tới Ninh Bình. Cô cũng phải hủy kế hoạch du lịch Sa Pa (Lào Cai) và Cao Bằng để đảm bảo an toàn.

Khi cơn bão số 11 đổ bộ, may mắn là khu vực Caroline đang lưu trú tại Ninh Bình không chịu ảnh hưởng quá lớn. Mỗi ngày cô vẫn dõi theo tin tức về tình hình ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Caroline chia sẻ, cô chỉ mong bình yên sớm trở lại với những con người thân thiện, mến khách nơi đây.

Linh Trang - Trọng Nghĩa