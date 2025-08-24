Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công văn khẩn về phòng chống, ứng phó bão số 5. Cụ thể, ngoài 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 là Thọ Xuân - Thanh Hóa, Vinh - Nghệ An, Đồng Hới - Quảng Trị và Phú Bài – TP Huế; các sân bay như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku cần chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Đối với sân bay Vinh, Cục HKVN yêu cầu đơn vị phụ trách sân bay phải triển khai ngay công tác ứng phó bão, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

10 sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Nhà chức trách hàng không yêu cầu các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Cục HKVN cũng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có).

Bão số 5 (Kajiki) có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm. Theo thông tin của Trung tâm Khí tượng hàng không, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 -150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).