Ngày 6/10, tại xã Ngọc Long, tỉnh Tuyên Quang xuất hiện một hố sụt khổng lồ giữa cánh đồng khiến người dân địa phương hoang mang.

Một hố sụt lún lớn xuất hiện giữa cánh đồng ở Tuyên Quang. Ảnh: Quỳnh Hoa

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Chủ tịch UBND xã Ngọc Long, cho biết hố sụt nằm tại thôn Bản Rắn, trên ruộng của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng. Hố có diện tích khoảng 100m², sâu hơn10 m, phía dưới đã có nước, chưa xác định được độ sâu cụ thể.

“Hố nằm cách khu dân cư khoảng 50m. Rất may hiện tượng sụt xảy ra sau khi gia đình ông Thăng vừa thu hoạch lúa nên không gây thiệt hại về người,” ông Đỉnh nói.

Ngay sau khi hiện tượng xuất hiện, lực lượng chức năng xã đã lập rào chắn, giăng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân không lại gần khu vực này.

Hố có diện tích rộng khoảng 100m2 và sâu 10m. Ảnh: Quỳnh Hoa

Chính quyền xã Ngọc Long đã báo cáo khẩn gửi tỉnh và các cơ quan chuyên môn, đề nghị cử lực lượng khảo sát, đánh giá nguyên nhân và mức độ nguy hiểm để có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.