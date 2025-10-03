Clip rác bủa vây sau lũ (Nguồn: Mỹ Hạnh):

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và hoàn lưu sau bão, trong hai ngày 30/9 và 1/10, tại khu vực phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 (trung tâm tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), lũ lớn tràn về khiến toàn bộ khu vực ngập sâu, giao thông tê liệt, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt và mất điện. Nhiều hộ dân sống ven sông Lô bị ngập sâu từ 2–3m.

Bùn đất, rác thải ngổn ngang tại các khu dân cư phường Hà Giang 2. Ảnh: Hà Giang

Theo thống kê, lũ trên sông Lô đoạn qua Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) cao hơn mức báo động 3 khoảng 2,66m, vượt cả đỉnh lũ lịch sử năm 1969.

UBND phường Hà Giang 2 cho biết, từ ngày 2/10, khi nước lũ rút, các tuyến phố trung tâm phủ kín bùn đất và rác thải, mùi hôi thối nồng nặc. Lũ cũng cuốn theo lượng lớn cây cối, cành gãy và rác sinh hoạt dồn đống, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh.

Rác thải được gom lại ở ven đường đợi máy xúc, phương tiện đến dọn dẹp. Ảnh: Hà Giang

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hà Minh Mẫn – Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 – cho biết, dù đã sang ngày thứ 2 sau khi lũ rút, lượng bùn đất và rác thải tồn đọng trên địa bàn vẫn rất lớn, ước tính hàng trăm tấn.

Theo ông Mẫn, chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng cùng máy xúc, xe tải hỗ trợ người dân dọn dẹp. Tuy nhiên, do khối lượng quá lớn nên công tác vệ sinh môi trường dự kiến phải mất 5 - 7 ngày mới hoàn tất.

Các máy xúc công suất lớn được chính quyền địa phương huy động để hỗ trợ người dân. Ảnh: Hà Giang

Chị Trang, người dân phường Hà Giang 2, cho biết: “Từ bé đến giờ tôi mới chứng kiến lũ sông Lô kinh khủng như vậy. Nước lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay”.

Vật dụng sinh hoạt của nhiều gia đình bị hư hỏng, phải bỏ đi. Ảnh: Hà Giang

Theo chị Trang, sau khi nước lũ rút, tại cả hai phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, bùn đất phủ dày đặc, trơn trượt khiến việc đi lại rất khó khăn. Nhiều khu vực thiếu nguồn nước sạch sinh hoạt, trong khi đồ đạc, lương thực và vật dụng của nhiều gia đình bị hư hỏng, buộc phải bỏ đi.