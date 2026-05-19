Nghệ An:

Giữa tháng 5, nhiều địa phương ở Nghệ An bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân. Dọc nhiều tuyến đường, ngõ xóm, hình ảnh người dân tận dụng lòng, lề đường để phơi lúa, ngô, lạc hay rơm rạ xuất hiện phổ biến.

Tại một số khu vực phường Trường Vinh, xã Hưng Nguyên, Đại Huệ hay các tuyến đường ven khu dân cư, từng khoảng lớn mặt đường bị chiếm dụng làm nơi phơi nông sản. Người dân còn đặt gạch đá, cọc tre hoặc vật cản để cảnh báo phương tiện lưu thông tránh cán lên lúa.

Một con ngõ trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Trường Vinh) được bà con tận dụng làm nơi phơi lúa.

Bà D. (70 tuổi, trú phường Trường Vinh) cho biết gia đình canh tác 6 sào ruộng, thu hoạch được vài tấn lúa. Do nhà nằm trong khu dân cư chật hẹp, không có sân phơi nên gia đình phải tận dụng đoạn đường gần ruộng để hong khô lúa.

“Bất đắc dĩ mới phải phơi ngoài đường, nếu thuê sấy sẽ phát sinh thêm chi phí”, bà D. nói.

Theo bà, khu vực gia đình lựa chọn phơi lúa là nơi ít phương tiện qua lại. Sau khoảng 2-3 ngày, lúa sẽ được vận chuyển về nhà hoặc bán trực tiếp cho thương lái. Vì phơi xa nơi ở nên ban đêm gia đình phải thay nhau túc trực để trông coi.

Lúa được phơi kín một bên đường quanh khu vực hồ điều hoà TP Vinh cũ, phương tiện lưu thông khó khăn qua khu vực.

Không riêng gia đình bà D., nhiều hộ dân cho biết việc thiếu sân phơi tập trung khiến họ buộc phải tận dụng lòng đường, đặc biệt trong thời điểm thu hoạch đồng loạt. Một số người nói rằng thuê máy sấy tuy thuận tiện nhưng làm tăng chi phí sản xuất, trong khi giá nông sản không cao.

Tuy nhiên, việc sử dụng lòng, lề đường làm nơi phơi nông sản cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các vật cản được bà con nông dân đặt trên đường nhằm cảnh báo phương tiện tránh khu vực phơi lúa.

Tại các tuyến đường quanh khu vực hồ điều hòa TP Vinh cũ, nhiều đoạn chỉ còn một phần mặt đường cho phương tiện lưu thông. Một số nơi người dân thậm chí dựng vật cản cao gần 1m, nhằm cảnh báo cho người đi đường.

Anh Nguyễn Hữu Kiên (32 tuổi, trú xã Nghi Lộc) cho biết việc lưu thông qua các khu vực này khá khó khăn, nhất là khi có xe đi ngược chiều.

“Tài xế thường phải giảm tốc độ, né người cào lúa và các vật cản trên đường. Chỉ cần thiếu quan sát là rất dễ xảy ra va chạm”, anh Kiên chia sẻ.

Cảnh phơi lúa kéo dài trên nhiều tuyến đường nông thôn ở xã Hưng Nguyên, Đại Huệ.

Những ngày gần đây, việc người dân phơi lúa trên lòng đường tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 12/5 vừa qua tại Hà Tĩnh khiến 2 người thiệt mạng. Một trong những chi tiết gây chú ý là đoạn đường xảy ra tai nạn bị thu hẹp đáng kể do lúa được phơi dọc hai bên đường.

Tổ CSGT địa bàn Nghi Lộc phối hợp Công an xã Hải Lộc tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân dọn dẹp lúa phơi trên tuyến quốc lộ 7C. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh

Trước thực trạng trên, lực lượng công an các địa phương ở Nghệ An đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng, lề đường để phơi thóc, lúa, rơm rạ hay đặt vật cản trái phép nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần lựa chọn địa điểm phù hợp để phơi nông sản, không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

"Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự", Cục CSGT thông tin.