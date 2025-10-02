Sáng 2/10, một lãnh đạo xã Tú Lệ cho biết, hiện giao thông trên quốc lộ 32, đoạn qua đèo Khau Phạ, vẫn đang bị chia cắt và chưa thể thông tuyến. Tuyến đường này là trục huyết mạch nối Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải với tỉnh Lai Châu.

Sạt lở cuốn bay 20m đường tại đèo Khau Phạ khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Ảnh: Ngọc Sơn

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4h ngày 1/10 tại Km 269+750, khu vực đèo Khau Phạ, khiến khoảng 30m mặt đường bị đứt gãy.

Theo lãnh đạo xã Tú Lệ, toàn khu vực đèo Khau Phạ hiện ghi nhận khoảng 30–40 điểm sạt lở, trong đó điểm sạt lở nghiêm trọng nhất nằm tại Km 269+750 nêu trên. Công tác khắc phục và thông tuyến gặp nhiều khó khăn do mỗi khi máy xúc tiến hành san gạt, đất, đá và nước từ trên cao lại liên tục đổ xuống.

Trước mắt, đơn vị thi công sẽ tiến hành nắn dòng chảy dọc theo mương thoát nước cạnh đường. Sau khi kiểm soát được dòng nước tại vị trí sạt lở, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gia cố rọ đá để tạm thời thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Công tác khắc phục, thông tuyến gặp nhiều khó khăn do nước từ khe liên tục dội xuống vị trí sạt lở. Ảnh: Ngọc Sơn

Đơn vị thi công đang lên phương án nắn dòng nước để khắc phục tạm thời, thông tuyến trở lại quốc lộ 32 qua đèo Khau Phạ. Ảnh: Ngọc Sơn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, từ đêm 28/9 đến ngày 1/10, tại tỉnh Lào Cai có 20 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong và 5 người mất tích.

Cùng với đó, gần 10.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông,... ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.