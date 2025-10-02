Ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều tối 1/10, tại khu vực ven sông Lô (địa bàn tỉnh Phú Thọ), nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước tại đây tiếp tục dâng cao. Nhiều tài sản của người dân, doanh nghiệp chìm trong "biển nước".

Mực nước sông Lô đoạn qua tỉnh Phú Thọ dâng nhanh. Ảnh: Đức Hoàng

Không chỉ hoa màu, ao cá, nhiều trang trại chăn nuôi cũng đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ dân đã bắt đầu di dời tài sản, đưa gia súc, gia cầm lên các điểm cao.

Sau khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành, những con lợn khỏe mạnh được bảo vệ, chăm sóc kỹ càng khi lũ về. Ảnh: Đức Hoàng

Nhiều công ty, nhà dân ven sông đã bị ngập sâu. Ảnh: Đức Hoàng

Đại diện một doanh nghiệp tại phường Vân Phú có hoạt động sản xuất ven sông Lô cho biết, nước bắt đầu đổ về mạnh từ chiều tối 30/9 và vẫn đang lên. Hiện hoạt động của công ty đã tạm dừng, công nhân di chuyển tài sản và thu dọn đồ đạc lên vị trí cao để tránh ngập.

Trang thiết bị, máy móc của các công ty, doanh nghiệp được di dời để tránh ảnh hưởng của nước lũ. Ảnh: Đức Hoàng

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, mực nước trên một số sông lớn đang ở mức báo động. Gần 2.000 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; thiệt hại về nông nghiệp, hệ thống kết cấu giao thông, cơ sở hạ tầng... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 85 tỷ đồng.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã sơ tán 1.755 hộ dân với hơn 6.600 nhân khẩu đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trên sông Lô, mực nước tại trạm Tuyên Quang, trạm Vụ Quang đang tăng rất nhanh do ảnh hưởng của mưa và hồ thủy điện Tuyên Quang điều tiết mở cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở cửa xả mặt.

Dự báo mực nước sông Lô tại trạm Tuyên Quang tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh ở mức báo động 3, tại trạm Vụ Quang sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào ngày 2/10.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông kiểm tra các công trình giao thông, thuỷ lợi bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Đinh Vũ