Theo Công an xã Nậm Xé, sự việc được xác nhận sau khi nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (39 tuổi, trú thôn Tu Hạ) vào ngày 29/9.

Khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (36 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) đã lái chiếc xe ô tô bán tải mang biển số 24A-348.02. Trên xe còn có hai người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Chiếc xe bán tải đang mất tích. Ảnh: CACC

Chiếc ô tô bán tải mang BKS 24A-348.02 di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về xã Văn Bàn. Tuy nhiên, khoảng 17h cùng ngày (29/9), gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với cả ba người trên xe.

Thông tin đáng chú ý là Công an xã Văn Bàn kiểm tra hệ thống camera an ninh dọc tuyến quốc lộ 279 và xác nhận, trong suốt ngày 29/9, không hề thấy chiếc xe bán tải này di chuyển trên địa bàn xã.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm dấu vết xe ô tô cùng 3 người trên xe. Ảnh: CACC

Công an đã xác định, chiếc xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau đó, vào đúng 8h cùng ngày, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279). Vụ sạt lở này đã vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100 mét với ước tính 1.000m³ đất đá.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 279. Ảnh: CACC

Hiện tại, Công an các xã trên địa bàn huyện Văn Bàn đang tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích ba người trên.

Một lãnh đạo xã Văn Bàn nhận định, thời điểm xảy ra vụ sạt lở có mưa lớn liên tục. Lực lượng chức năng không loại trừ khả năng chiếc xe bán tải đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn hoặc bị dòng lũ xô đẩy xuống hồ thủy điện. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc xe hay ba nạn nhân.