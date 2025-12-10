Xem video:

Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Oradea (Romania) khiến cộng đồng mạng sửng sốt: chiếc Mercedes lao vào vòng xuyến rồi… bay vượt qua hai ô tô trước khi cắm thẳng vào cột sắt bên đường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Theo truyền thông địa phương, người điều khiển là một người đàn ông 55 tuổi bị hạ đường huyết nghiêm trọng và bất tỉnh khi đang lái xe. Mất kiểm soát, chiếc Mercedes lao ngược chiều vào vòng xuyến, đâm trúng đảo giao thông và bật lên không trung, suýt va vào một xe buýt và cả cột camera giao thông.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm mạnh vào cột kim loại, cách trạm xăng vài mét. Người dân sống gần đó cho biết họ nghe thấy “tiếng nổ như sấm”.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, đưa tài xế tới bệnh viện. Ông bị gãy xương nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Tai nạn chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát cho biết chiếc Mercedes đã đi sai hướng vào vòng xuyến, vì vậy người lái bị phạt 1.600 lei (khoảng 350 USD) và bị tước bằng lái.

Đoạn CCTV sau đó lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, nhiều người gọi đây là “cảnh phim hành động đời thực”.

Theo Motorbiscuit

