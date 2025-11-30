Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh chiếc Toyota Fortuner 2WD cố leo qua dải phân cách để “né” tắc đường, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt ở rãnh cống thoát nước.

Video được chia sẻ bởi trang DM Auto Corner trên Instagram, chưa rõ địa điểm xảy ra vụ việc. Chiếc xe mang biển số bang Uttar Pradesh. Trong clip, tài xế Fortuner đánh lái leo lên dải phân cách để sang làn đối diện.

Tuy nhiên, sự tự tin quá mức vào khả năng của một chiếc SUV đã khiến tài xế trả giá. Do không quan sát kỹ, anh không nhận ra ngay giữa dải phân cách có một rãnh cống thoát nước bị che lấp bởi bụi rậm.

Kết quả, bánh trước bên trái của xe lọt thẳng xuống rãnh, khiến chiếc Fortuner rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

Trong clip, bánh trước bên trái của xe bị kẹt, bánh bên phải không có lực kéo, trong khi hai bánh sau rất "khó khăn" để bám đường nên không đủ lực để kéo xe thoát khỏi rãnh. Chiếc SUV đắt tiền cứ thế quay bánh tại chỗ. Phải mất một lúc sau, chiếc xe Fortuner mới thoát được ra khỏi rãnh.

Chiếc Fortuner trong tình huống trên là bản dẫn động 1 cầu với khoảng sáng gầm đủ để vượt qua các đoạn ổ gà, đường gập ghềnh. Nếu là phiên bản xe trang bị dẫn động 2 cầu 4x4 thì có thể pha xử lý tình huống này đã nhanh hơn.

Tuy nhiên, những pha lái xe leo dải phân cách là vi phạm luật giao thông, không chỉ gây nguy hiểm cho chính tài xế mà còn dễ dẫn tới tai nạn cho phương tiện đối diện.

