Một sĩ quan cảnh sát phát hiện chiếc Ford Explorer màu xám trên cao tốc 89, gần tuyến 3A (Mỹ) có dấu hiệu chạy bất thường. Chiếc SUV chạy ẩu, lấn sang làn khác và quệt vào bụi cây bên đường. Xe liên tục trôi và lạng lách, buộc cảnh sát phải bật đèn và yêu cầu dừng lại. Đáng chú ý, đó là xe biển công vụ, có đèn cảnh báo và decal lính cứu hỏa – cảnh sát xác nhận đây là xe công vụ của thành phố.

Trưởng phòng cứu hỏa bị bắt vì lái xe công vụ khi say rượu

Theo Union Leader, người lái xe tự nhận mình là Shawn Haggert, 48 tuổi, Trưởng phòng Cứu hỏa thị trấn Derry. Ông nồng nặc mùi rượu. Cảnh sát phát hiện các ly rum pha Coke, Mai Tai và nhiều vỏ lon rỗng. Không chỉ vậy, Haggert còn nói lè nhè, mắt đờ đẫn. Ông thừa nhận đã uống bốn ly trước đó, nhưng phủ nhận việc uống khi đang lái.

Haggert không thể giữ thăng bằng và làm theo chỉ dẫn khi thực hiện các bài kiểm tra độ tỉnh táo tại hiện trường. Ông bị truy tố tội lái xe khi say rượu (DWI), còn chiếc SUV của phòng cứu hỏa bị kéo về trụ sở cảnh sát Bow.

Giấy phép lái xe của ông hiện bị treo trong 9 tháng. Ngoài ra, ông phải nộp phạt 620 USD và tham gia khóa giáo dục người lái xe bị suy giảm nhận thức kéo dài 20 giờ.

Theo Motorbiscuit

