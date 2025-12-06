Xem video:

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra đầu tuần vừa qua, khi chiếc xe điện Nio EC6 màu hồng nhạt bất ngờ đánh lái cắt đầu một ôtô khác, khiến thân sau bị chiếc xe kia quệt vào. Lực tác động mạnh đẩy chiếc Nio lao ngang vào dải phân cách. Mép trên của khối bê tông rộng khoảng 120mm tạo áp lực cực lớn lên trụ C và sàn xe, khiến phần đuôi bị xé toạc.

SUV điện Nio EC6 bị “xé toạc” trong vụ tai nạn.

Dù chiếc xe gần như “tách đôi”, tài xế và hành khách không bị thương. Quan trọng hơn, bộ pin không bị hư hại nghiêm trọng và hoàn toàn không xảy ra cháy nổ, điều thường gây lo ngại với xe điện khi gặp tai nạn.

Hãng xe điện Trung Quốc Nio cho biết ngay sau cú va chạm, hệ thống an toàn trên xe đã tự động gửi cảnh báo về trung tâm. Nhân viên hãng ngay lập tức được cử tới hiện trường hỗ trợ hai người trên xe và phối hợp đưa họ kiểm tra y tế.

Hãng cũng nhấn mạnh rằng cửa xe đã tự mở khóa ngay khi xảy ra tai nạn, giúp hành khách dễ dàng thoát ra ngoài. Đây là động thái được cho là lời “nhắc khéo” tới những tranh cãi liên quan đến các vụ người ngồi xe Tesla mắc kẹt bên trong khi xe gặp tai nạn bốc cháy.

Tài xế và hành khách không bị thương.

Nhà sản xuất xác nhận hệ thống hỗ trợ lái trên chiếc EC6 không được kích hoạt vào thời điểm xảy ra sự cố.

Nio EC6 ra mắt lần đầu cuối năm 2019 và được nâng cấp lớn vào tháng 2/2023. Chiếc xe gặp tai nạn là bản facelift, dùng hệ dẫn động hai mô-tơ với tổng công suất 483 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, tùy chọn pin 75 kWh hoặc 100 kWh.

Theo Carscoops

