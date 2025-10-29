Ghi nhận ngày 28/10 tại bản Lân Đặt (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn), gần 20 hộ dân đang sống trong cảnh ngập sâu, có nơi nước còn ngang mái nhà. Nước đã trong xanh trở lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Bản Lân Đặt vẫn ngập nặng dù bão số 11 đã đi qua gần 1 tháng. Ảnh: Phạm Công

Người dân muốn di chuyển phải sử dụng bè. Một số hộ bị ngập sâu chưa thể trở lại sinh hoạt bình thường, buộc phải dựng lều tạm trên núi để ở, chưa biết khi nào có thể về nhà.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Khổng Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên, cho biết bản Lân Đặt ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 9 nhưng mức nước sâu nhất xuất hiện sau khi bão số 11 đi qua, khiến gần 20 hộ dân trong bản bị ảnh hưởng.

Đa số các hộ dân ở đây đều làm nhà sàn nhưng nước vẫn ngập tới sàn nhà. Ảnh: Phạm Công

Ông Minh cho biết thêm, nguyên nhân nước ngập sâu chưa rút là do bản Lân Đặt nằm trong vùng trũng. Trước đây, khu vực này thoát nước qua đường tỉnh 243 dẫn vào xã Hữu Liên cũ và hố Con Voi. Sau bão, rác thải, cây đổ và đá lăn đã làm tắc nghẽn các điểm thoát nước. Lực lượng chức năng đang lên phương án khơi thông dòng chảy nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nước ngập và tận nhà làm đảo lộn cuộc sống người dân bản Lân Đặt trong thời gian dài. Ảnh: Phạm Công

"Chưa bao giờ ở đây ngập lâu như vậy, bình thường nước rút rất nhanh nhưng thời gian gần đây cứ mưa là ngập. Hiện tượng này xuất hiện từ thời điểm bão số 9. Các khu vực thoát nước bị bịt kín rất khó để khơi thông", ông Khổng Hồng Minh cho biết.

Người dân phải dùng bè, mảng để di chuyển. Ảnh: Phạm Công

Đến thời điểm hiện tại, các đoàn từ thiện vẫn phối hợp với lực lượng chức năng xã Hữu Liên để hỗ trợ thực phẩm và nước sạch cho các hộ dân có nhà bị ngập trong bản Lân Đặt. Đồng thời, chính quyền đang hỗ trợ người dân phương tiện để có thể về kiểm tra, gia cố nhà cửa.

Nước ngập chưa có dấu hiệu giảm. Ảnh: Phạm Công

Trước đó, ngày 6/10, bão số 11 đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại Lạng Sơn, hoàn lưu của bão đã gây mưa lớn ở nhiều địa phương, khiến mực nước các sông dâng cao, nhiều xã miền núi, vùng trũng bị ngập sâu, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.

Nhiều hộ dân phải di chuyển tài sản lên núi, dựng lều để ở. Ảnh: Phạm Công

