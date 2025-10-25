Hàng trăm hộ dân tại khu vực Bình Quới, Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM) đang phải trải qua những đêm "không dám chợp mắt" do triều cường dâng cao.

Bắt đầu từ chiều 23/10, nước từ sông Sài Gòn dâng cao, tràn qua bờ kè rồi ồ ạt đổ vào, biến khu dân cư thành "hầm chứa nước". Nước ngập bủa vây các con đường, tràn vào nhà khiến mọi sinh hoạt người dân đảo lộn, tài sản bị hư hại.

Các con hẻm tại phường Bình Quới, TPHCM bị nước ngập bao trùm suốt 2 ngày. Ảnh: TK

Đến trưa 25/10, nhiều con hẻm tại các tuyến đường Bình Quới, Thanh Đa, Cù Lao nước vẫn đục ngầu, chưa có dấu hiệu rút.

Tại hẻm 558 Bình Quới, các hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn khi nhà cửa ngập sâu, có nơi nước dâng đến đầu gối.

Anh Nguyễn Văn Tường (48 tuổi) mệt mỏi chia sẻ sau đêm thức trắng: “Tối qua tôi không dám ngủ vì lo. Nước ngập một đợt, bơm ra được chút, đến tối lại ngập tiếp. Mấy ngày nay, gia đình chỉ có thể thay phiên nhau thức để canh nước".

Anh Huỳnh Tấn Tài bất lực kể: “Đồ đạc nhà tôi bị hư hỏng nhiều lắm. Nước ngập từ hôm kia đến giờ vẫn chưa rút. Tôi phải xin nghỉ làm để ở nhà lo chống ngập".

Nước bao vây tứ phía nhà bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Ảnh: TK

"Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, tối qua phải chen chúc nhau ngủ trên gác cao để tránh bị ngập nước, không có chỗ nào khác để nằm", bà Nguyễn Thị Thanh Vân vừa thở dài, tay không ngừng gạt nước ra khỏi nhà.

Bà cho biết thêm, hai ngày qua, cả gia đình hầu như không có một giấc ngủ trọn vẹn vì phải lo canh chừng đồ đạc, bảo vệ những vật dụng còn sót lại khỏi bị hư hỏng.

Tương tự, tại nhà bà Nguyễn Thị Bích Thu, nước dâng bất ngờ đã làm ngập toàn bộ căn nhà.

Tủ thờ nhà bà Bích Thu bị sập do bị ngâm nước quá lâu. Ảnh TK

Trong khi đó, nhiều gia đình không còn lựa chọn nào ngoài việc di tản. Anh Nguyễn Hữu Toàn cho biết: "Nhà ngập quá chịu không nổi. Gia đình tôi buộc phải thuê hai phòng tại khách sạn giá 800 nghìn đồng một đêm. Dù tốn kém nhưng không còn cách nào khác".

Nhiều gia đình buộc phải khóa cửa nhà và di tản đến khách sạn hoặc tá túc tại nhà người quen để chờ nước rút. Ảnh: TK

Theo bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư phường Bình Quới, khu vực hẻm 558 là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nguyên nhân được xác định là do bờ tường của một khu du lịch bị sập, tạo thành "cửa xả lũ" khiến nước sông tràn vào, ảnh hưởng đến hơn 10 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu. Lực lượng chức năng phường đang tích cực túc trực, bơm nước và lên kế hoạch hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Về giải pháp lâu dài, chính quyền địa phương đã đề xuất kế hoạch tu bổ các đoạn kè yếu và thúc đẩy các dự án chống ngập cục bộ tại TPHCM.

Người dân kiệt sức canh ngập suốt 2 ngày. Ảnh: TK