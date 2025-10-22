Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều nay (22/10), bão số 12 (Fengshen) sẽ di chuyển vào khu vực biển TP Huế - Quảng Ngãi, cường độ cấp 8. Đêm 22 và sáng 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP Huế - Quảng Ngãi. Sáng và trưa 23/10, bão đi sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

Tuy cường độ bão suy yếu, nhưng vẫn có khả năng gây gió mạnh, mưa lớn kéo dài; kèm theo đó là nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Sóng lớn liên tục đánh vào bờ sông Hàn, Đà Nẵng trước bão số 12. Ảnh: Hồ Giáp

Dự báo chi tiết các khu vực có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, lũ quét, ngập lụt:

Tỉnh Quảng Trị

Nguy cơ gió bão mạnh các xã (16 xã/phường): Hòa Trạch, Nam Gianh, Nam Ba Đồn, Quảng Trạch, Tân Gianh, Bắc trạch, Nam Trạch, Hoàn Lão, Nam Trạch, P. Đồng Thuận, Quảng Ninh, Ninh Châu, Trường Ninh, Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, P. Đồng Hới, Cửa Việt, Cửa Tùng, Mỹ Thủy.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (41 xã/phường): Bắc Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Thượng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Tuyên Sơn, A Dơi, Bố Trạch, Đông Trạch, Hoàn Lão, Nam Gianh, Phong Nha, Tuyên Lâm, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, P. Đồng Sơn, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn.

Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (40 xã/phường): Ái Tử, Ba Lòng, P. Ba Đồn, Bắc Trạch, Bến Hải, P. Bắc Gianh, Cam Hồng, Cam Lộ, Cửa Việt, P. Đồng Hới, Đồng Lê, P. Đồng Sơn, P. Đồng Thuận, P. Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hiếu Giang, Kim Ngân, Lệ Ninh, Lệ Thủy, Mỹ Thủy, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, P. Nam Đông Hà, Ninh Châu, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Sen Ngư, Tân Gianh, Tân Mỹ, Triệu Bình, Triệu Cơ, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Vĩnh Định.

TP Huế

Nguy cơ gió bão mạnh các xã (15 xã/phường): Phong Dinh, Phong Phú, Đan Điền, Phong Quảng, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Phú Vinh, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (14 xã/phường): A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Hương Thủy, Lộc An, Phú Lộc.

Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (gần 30 xã/phường): Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường).

TP Đà Nẵng

Nguy cơ gió bão mạnh các xã (22 phường/xã): P. Hải Châu, P. Hòa Cường, P. Thanh Khê, P. Sơn Trà, P. An Hải, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, P. Ngũ Hành Sơn, P. Quảng Phú, xã Bàn Thạch, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, P. Hội An, P. Hội An Đông, P. Hội An Tây, xã Tân Hiệp, P. Tam Kỳ, P. Hương Trà.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (31 xã/phường): Hải Vân, Bến Giằng, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, Hiệp Đức, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc, Đồng Dương, Tây Hồ, Tiên Phước, Thạnh Bình, Trà My, Trà Liên, Phú Ninh, Đức Phú, Núi Thành, Tam Mỹ, Trà Giáp, Nam Trà My, Trà My, Trà Tập, Trà Leng.

Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng (27 xã/phường): Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, P. Điện Bàn, P. Hội An Tây, P. Hội An Đông, P. An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn; P. Ngũ Hành Sơn, P. Cẩm Lệ, P. Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, P. Quảng Phú, Tam Xuân, P. Hương Trà, P. Tam Kỳ, P. Bàn Thạch.

Tỉnh Quảng Ngãi

Nguy cơ gió bão mạnh các xã (5 phường/xã) thuộc phía Bắc tỉnh: Vạn Tưởng, Đông Sơn, Bình Sơn, Tịnh Khê, An Phú.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất (31 xã/phường), chủ yếu xảy ra ở vùng núi Quảng Ngãi cũ (khu vực huyện cũ Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long). Cụ thể các xã Ba Tơ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Vinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thuỳ Trâm, Minh Long, Sơn Mai, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Kon Plong, Măng Bút, Ngọc Linh, Xốp, Đắk Man, Đắk Blo, Măng Ri.

Nguy cơ ngập lụt các xã: Thiện Tín, Nghĩa Hành, Vệ Giang, Long Phụng, Đình Cương, P. Đức Phổ, P. Trà Câu, Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương, Bình Dương, Nghĩa Giang, Trường Giang, Tịnh Khê, Mỏ Cày, Long Phụng, Mộ Đức, Đình Cương, Nghĩa Hành, Sơn Linh, Sơn Hạ, Trường Sơn, Sơn Tây Hạ, Tư Nghĩa, Nghĩa Giang, Trà Giang, P. Cẩm Thành, P. Nghĩa Lộ, P. Trương Quang Trọng, P. An Phú, P. Đông Sơn, Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Ấn Tây.