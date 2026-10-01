Tại chung cư 136 Bùi Văn Ba (TPHCM), ông Trương Thành Chung tự đào rãnh trong nhà để dẫn nước ra ngoài, chống ngập mỗi mùa triều cường.

Ông Trương Thành Chung cùng gia đình đã sống tại chung cư 136 Bùi Văn Ba hơn 40 năm. Với ông, mỗi mùa nước dâng đều là nỗi lo thường trực bởi khu vực này thường xuyên ngập nặng. Ông kể, có đợt nước dâng cao khiến cả gia đình phải gửi xe ở nơi khác để tránh hư hỏng, bởi nếu xe bị hỏng, gia đình sẽ không có phương tiện đi làm.

Dù đã nhiều lần nâng nền nhà, lắp vách ngăn để ngăn nước tràn vào, gia đình ông Chung vẫn đau đầu tìm cách chống ngập mỗi mùa triều cường tại TPHCM. Trong ảnh, ông Chung đang chỉ vào vị trí nước dâng từ dưới nền nhà mỗi mùa triều cường.

Để khắc phục tình trạng trên, ông tự thiết kế, đào rãnh xung quanh nhà để dẫn nước về vị trí đặt máy bơm, sau đó bơm ra ngoài. (Ảnh trái: ông Chung chỉ vào rãnh do ông tự đào, dài khoảng 4m).

Tuy nhiên, ông cho biết đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, ông mong khu vực sớm khắc phục tình trạng ngập úng để cuộc sống, sinh hoạt của người dân không còn bị đảo lộn mỗi khi mùa triều cường đến.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet lúc 18h30 ngày 12/10, tại chung cư 136 Bùi Văn Ba, triều cường dâng cao khiến cả khu vực chìm trong biển nước, gây đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân.

Anh Tiến (phường Tân Thuận) cho biết đây là lần đầu tiên trong năm nay anh chứng kiến nước dâng cao đến vậy. Dù đã quen với cảnh ngập mỗi khi triều cường, anh vẫn gặp không ít bất tiện, nhất là phải dắt xe đi tìm nơi gửi mỗi khi nước lên cao.

Dù TPHCM không có mưa, triều cường dâng cao vẫn khiến cuộc sống người dân khu vực này gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi nghe dự báo triều cường, nhiều hộ dân lại thấp thỏm lo nước tràn vào nhà, kéo theo nỗi lo về vệ sinh môi trường và những ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Em Nguyễn Phúc Tấn bị ngã nhào giữa dòng nước do vấp phải ổ gà bị che khuất.

Lần đầu đến khu vực này, một người giao hàng bất ngờ trước cảnh ngập nước và được người dân cảnh báo xe dễ chết máy. Vì vậy, anh đành để xe ngoài đường, lội nước vào bên trong để giao hàng.

Dù đã chủ động tìm nhiều biện pháp ứng phó và nắm trước lịch triều cường, người dân vẫn bất lực nhìn nước tràn vào nhà.

Đường Bùi Văn Ba ngập sâu, nước dâng cao như biến thành sông, khiến người dân chật vật về nhà.

Anh Huỳnh Anh Đẳng, chủ quán cơm gà trên đường Bùi Văn Ba, cho biết việc kinh doanh bị ảnh hưởng mỗi mùa triều cường do nước ngập khiến thực khách ngại vào quán ngồi ăn. May mắn, nhiều người vẫn ghé mua mang về, giúp quán duy trì hoạt động.

Chú cún tìm nơi cao ráo để tránh dòng nước dâng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 12/10, mực nước triều tại TPHCM tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, đỉnh triều dự báo dao động 1,70-1,75m, xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối. Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,90-1,95m.