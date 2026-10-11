Triều cường dâng cao gần chạm mức báo động 3 khiến nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Sáng 11/10, triều cường trên sông Đồng Nai tiếp tục dâng cao, khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu. Nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 5h cùng ngày, một số khu vực ven sông tại các phường Trấn Biên, Tam Hiệp (TP Đồng Nai) bị ngập sâu.

Tại đường Huỳnh Văn Hớn (phường Tam Hiệp), nước sông Cái dâng cao khiến nhiều đoạn bị ngập cục bộ, có nơi ngập sâu hơn 0,5m, nước tràn vào nhà dân.

Ông Sơn (chủ tiệm tạp hóa trên đường Huỳnh Văn Hớn) phải dùng máy bơm hút nước từ trong nhà ra ngoài. Theo ông, tình trạng ngập diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến việc buôn bán và sinh hoạt của gia đình.

Ông Sơn chia sẻ: “Ngày nào cũng 2 lần nước dâng cao vào sáng và tối. Sợ nhất là xe chạy nhanh tạo sóng nước tạt vào nhà”.

Người dân phải xắn cao ống quần, lội qua dòng nước ngập trên đường.

Tại khu vực nghĩa trang giáo xứ Tân Mai, nhiều phần mộ bị ngập trong nước.

Tại phường Trấn Biên, nước sông Đồng Nai dâng cao khiến đường Nguyễn Văn Trị, đoạn từ đình Tân Lân đến chợ Biên Hòa ngập như sông. Đoạn ngập kéo dài khoảng 300m, nước tràn lên vỉa hè, len vào nhà dân.

Tình trạng ngập nước khiến hoạt động buôn bán của các tiểu thương gần chợ Biên Hòa gặp khó khăn.

Tại khu vực trũng thấp ven sông thuộc khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên, nước nhấn chìm nhiều tuyến đường, tràn vào khu dân cư.

Bà Mai (ngụ khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên) dắt xe máy qua đoạn đường ngập nước để đi chợ sáng. Bà cho biết việc chủ động dắt xe qua chỗ ngập để tránh nguy cơ xe chết máy giữa đường.

Một ô tô đi qua đoạn ngập nước, tạo thành đợt sóng tràn sang hai bên.

Ông Châu (ngụ phường Tam Hiệp) cho biết nước đã dâng cao ngay từ những ngày đầu tháng 9 âm lịch, khiến gia đình liên tục phải dọn dẹp, tát nước để ổn định sinh hoạt.

“Chiều qua nước đã dâng cao, sáng nay nước lại lên từ 4h. Tôi lo đỉnh triều cường chiều nay còn cao hơn”, ông Châu nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), đỉnh triều ngày 10/10 ở mức 2,20m, bằng mức báo động 3. Sáng 11/10, mực nước đạt 2,17m lúc 5h30, thấp hơn mức báo động 3 là 0,03m.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo đỉnh triều tại trạm Biên Hòa tiếp tục duy trì ở mức báo động 3 (2,20m) trong hai ngày 11 và 12/10, sau đó giảm xuống trong các ngày 13 và 14/10 rồi hạ dần.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày dự kiến vào khoảng 6-9h và 18-20h. Người dân sống tại các khu vực trũng thấp ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, đề phòng ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.