Vụ cháy bãi xe ngày 30/8 dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (gầm cầu nhánh Ramp CV1C hướng từ Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái) đã khiến bê tông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ.

Bê tông bảo vệ đã bị bong tróc, một số vị trí cục bộ lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. 

Vụ cháy khiến phần Ramp CV1C bị hư hại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo lắp một trụ sắt tại đoạn dầm bị ảnh hưởng.

Trụ này được đặt cách đáy dầm khoảng 5-10cm, không tỳ trực tiếp vào dầm, nhằm tránh thay đổi sơ đồ chịu lực. Đây là biện pháp tạm thời nhằm giám sát biến dạng kết cấu và phòng ngừa rủi ro cho cầu trong khi chờ đánh giá toàn diện và phương án xử lý dài hạn.

Chiều 6/9, các đơn vị kỹ thuật tiến hành khoan rút lõi bê tông tại các trụ cầu và dầm cầu để kiểm tra.

Ngoài ra, tủ chiếu sáng T2A nằm dưới gầm cầu cũng bị cháy, gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy, hướng từ Long Biên sang nội thành.

Bên dưới gầm cầu vẫn còn hàng trăm xe máy bị cháy trơ khung nằm la liệt.

Hiện các phương tiện này đã được đánh số để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đang tiến hành di chuyển các phương tiện ra khỏi khu vực gầm cầu.

Nhánh cầu này đang được khai thác hạn chế, chỉ cho phép phương tiện có tải trọng dưới 18 tấn đi qua (tương ứng với 50% tải trọng thiết kế).

Tại các vị trí khác dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn còn nhiều bãi đỗ xe đang hoạt động. 