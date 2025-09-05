Chiều 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi trông giữ xe của Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty TNHH vận tải và giao nhận Giang Linh dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Vụ cháy khiến khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi. Nhiều mảng bê tông tại trụ và dầm cầu Vĩnh Tuy cũng bị bong tróc. Bộ Xây dựng đã yêu cầu kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy.

Theo ghi nhận của PV, sau vụ cháy, tại gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn còn nhiều bãi đỗ xe đang hoạt động.

Các bãi xe này nằm tại phường Vĩnh Hưng (Hà Nội), kéo dài từ trụ cầu T1 đến T14, H1 đến H14, dưới cầu chính theo hướng Minh Khai - cầu Vĩnh Tuy.

Theo bảng niêm yết bên ngoài bãi xe, đây là điểm trông giữ ô tô ngày và đêm của Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.

Mức phí trông giữ với ô tô 9 chỗ là gần 20.000 đồng/lượt/60 phút. Nếu gửi theo tháng (cả ngày lẫn đêm), phí hơn 2,5 triệu đồng. Với xe trên 40 chỗ, mức phí là gần 25.000 đồng/lượt/60 phút; gửi theo tháng khoảng 2,7 triệu đồng.

Tại gầm cầu Chương Dương cũng đang tồn tại hai bãi trông giữ phương tiện, gồm ô tô và xe máy.

Hai đơn vị là Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty Cổ phần Đồng Xuân đang trông giữ xe tại đây.

Cũng do Công ty TNHH Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, tại vị trí gầm cầu vượt Bạch Mai - ngã tư Vọng có bãi trông giữ ô tô, xe máy quy mô lớn.

Bảng bên ngoài bãi trông giữ xe này cho biết, bãi giữ xe phục vụ người dân cùng cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng theo ghi nhận, đặc điểm chung của các bãi xe dưới gầm cầu là được quây rào xung quanh, các loại bình cứu hỏa được bố trí thưa thớt. Nhiều bình đã hoen gỉ, không rõ còn khả năng sử dụng hay không.

Liên quan vụ cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, ngày 4/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là tình trạng sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác.

Ban Duy tu cũng được yêu cầu phối hợp với Công an thành phố, UBND các địa phương xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất, hành lang giao thông.

Đơn vị này phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm, ảnh hưởng đến an toàn công trình giao thông, hoặc để tái diễn hỏa hoạn liên quan đến hạ tầng. Báo cáo rà soát phải gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/9.