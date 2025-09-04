Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ra văn bản triển khai Chỉ thị 06/CT-BXD của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu.

Theo đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ chủ trì phối hợp với các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ và các cơ quan liên quan để tổng rà soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Hà Nội sẽ xóa bỏ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu. Ảnh: Đình Hiếu

Đơn vị có trách nhiệm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè và đất đường bộ; không để xảy ra tình trạng cháy, nổ ảnh hưởng đến an toàn công trình. Kết quả rà soát phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 15/9.

Ngoài ra, lực lượng tuần tra sẽ phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát PCCC để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi giữ xe trái phép.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, di dời ngay các bãi giữ xe nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10.

Đồng thời, đơn vị sẽ rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện cho phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh trong tháng 9/2025.

Trong khi đó, Phòng Tài chính – Đầu tư sẽ nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh của Thủ đô. Kế hoạch sẽ được trình UBND Thành phố để xem xét bố trí vốn trung hạn và đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư hằng năm.

Được biết, không chỉ riêng gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội hiện đang cho phép sử dụng gầm cầu Chương Dương, Mai Dịch, ngã tư Vọng làm bãi trông giữ phương tiện.