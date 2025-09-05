Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện số 157 về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý trách nhiệm và có giải pháp bảo đảm an toàn công trình cầu.

Hiện trường vụ cháy bãi gửi xe ở gầm cầm Vĩnh Tuy. Ảnh: Đình Hiếu

Theo công điện, vào 13h ngày 30/8/2025, tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, gây cháy khoảng trên 500 xe máy, có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép, tổ chức quản lý bãi trông giữ xe; làm rõ nguyên nhân vụ cháy; xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an toàn công trình cầu theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND Hà Nội được giao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ mức độ ảnh hưởng của vụ cháy đến chất lượng, khả năng khai thác cầu Vĩnh Tuy. Trước mắt, các đơn vị phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình. Đồng thời, thành phố rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn, nhất là dưới gầm cầu, gầm đường bộ, để kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra sự việc tương tự.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và công an các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nêu trên; trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên; tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước 15/9.

Công điện cũng giao chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có); chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại hoạt động trông giữ xe trái quy định, uy hiếp an toàn công trình cầu đường bộ, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/9/2025.