Ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Lê Hồng Phong - con đường duy nhất dẫn vào Trạm Opy 500kV và Nhà máy thủy điện Ialy, thuộc xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Đến chiều ngày 20/10, tổng chiều dài bị sạt lở khoảng 320m, trong đó có hơn 100m đường bê tông bị đứt gãy hoàn toàn, tụt sâu xuống so với hiện trạng ban đầu khoảng 6m, khiến lưu thông bị tê liệt. Ảnh: C.T.V

Tuyến đường này bắt đầu xuất hiện sạt lở từ năm 2021, với tổng chiều dài khoảng 70m. Trong đó, phần sạt lở ăn sâu vào mặt đường bê tông khoảng 30m, tạo thành vách đứng sâu từ 5-10m.

Tại một số vị trí, sạt lở lấn sâu khiến sau khi gia cố bằng cọc bê tông và lốp xe làm rào chắn, mặt đường chỉ còn rộng khoảng 1,2m. Dù hư hỏng chưa được khắc phục, người dân vẫn phải đi lại, lao động và sản xuất trong điều kiện khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Những ngày mưa bão vừa qua, tình trạng sạt lở trên tuyến đường này tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Đến chiều 20/10, tổng chiều dài sạt lở đã lên đến khoảng 320m, trong đó hơn 100m đường bê tông bị đứt gãy hoàn toàn, tụt sâu khoảng 6m so với hiện trạng ban đầu, khiến giao thông bị tê liệt.

Nhiều diện tích hoa màu cũng bị sạt lở, gây thiệt hại về kinh tế. Ảnh C.T.V

Không chỉ tuyến đường bị đứt gãy, sụt lún, mà nhiều diện tích hoa màu của người dân ở khu vực taluy dương cũng bị cuốn trôi theo các điểm sạt lở.

Dọc tuyến đường Lê Hồng Phong hiện có 6 hộ dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, nhà ông Lê Văn Yên (67 tuổi, xã Ia Ly) gần như bị sập hoàn toàn xuống vực sâu, chỉ còn sót lại bức tường phía trước cùng cổng ra vào.

Căn nhà của ông Lê Văn Yên gần như bị sập hoàn toàn xuống vực sâu, chỉ còn lại bờ tường phía trước và cổng ra vào. Ảnh: CTV

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế yêu cầu chính quyền xã Ia Ly khẩn trương phong tỏa khu vực sạt lở, cấm người dân và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Ông Quế cho biết, cùng với việc bố trí lực lượng công an và dân quân túc trực, chính quyền địa phương phải tổ chức di dời toàn bộ 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ chỗ ở tạm và kinh phí thuê trọ cho các hộ bị ảnh hưởng.

Về lâu dài, tỉnh sẽ cử đoàn cán bộ đến khảo sát, đánh giá cụ thể hiện trạng địa chất và mức độ nguy cơ sạt lở. Nếu có khả năng khắc phục, tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện gia cố, kè đường để người dân ổn định cuộc sống. Trường hợp không thể khắc phục, tỉnh sẽ tổ chức di dời dứt điểm các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm và bố trí đất công của xã làm nơi ở mới.

Sáng nay, UBND xã Ia Ly đã huy động hơn 30 cán bộ tham gia hỗ trợ các hộ dân di dời. Ảnh: C.T.V

“Đối với hộ dân bị sụp toàn bộ ngôi nhà, chỉ còn lại bờ tường và cổng ra vào, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để đề xuất phương án hỗ trợ, giúp gia đình giảm thiểu thiệt hại”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế khẳng định.

Trao đổi với VietNamNet, ông Rơ Châm Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, cho biết chiều 19/10, chính quyền địa phương đã di dời hộ ông Lê Văn Yên đến nơi an toàn. Một hộ dân hiện đang ở ngoài Bắc, còn bốn hộ khác xin được ở lại tạm thời để sắp xếp, dọn dẹp và sẽ di dời vào sáng 20/10.

Sáng nay, UBND xã Ia Ly đã huy động hơn 30 cán bộ hỗ trợ hai hộ dân tháo dỡ, vận chuyển bàn ghế, vật dụng và vật nuôi đến nơi an toàn bằng phương tiện tại chỗ; buổi chiều tiếp tục giúp ba hộ dân còn lại di dời.

Toàn bộ vật dụng, vật nuôi đều được di dời đến nơi an toàn. Ảnh: C.T.V

Tuyến đường này do Công ty Thủy điện Ialy đầu tư xây dựng từ năm 1996 để phục vụ vận chuyển máy móc, thiết bị thi công nhà máy. Thời gian gần đây, công ty đã đề xuất bàn giao tuyến đường cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty Thủy điện Ialy tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo trì nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến được an toàn, thông suốt và êm thuận. Đồng thời, công ty phải khẩn trương báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bố trí nguồn vốn, triển khai sửa chữa ngay khu vực bị sạt lở.