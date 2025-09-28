Chiều tối 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), sóng biển đánh mạnh khiến tuyến kè biển Cửa Nhượng (đoạn qua xã Thiên Cầm) bị xói lở nghiêm trọng, đe dọa hàng nghìn người dân sinh sống ven biển.

Người dân đang phối hợp với lực lượng chức năng xã Thiên Cầm gia cố khẩn cấp bờ đê

Trước sự cố trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường, chở đá hộc, rọ thép để gia cố khẩn cấp.

Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường để gia cố bờ đê

Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, sóng biển đánh cao liên tục nhiều giờ khiến khu vực kè biển Cửa Nhượng bị sạt lở.

"Qua kiểm tra thực tế, nhiều vị trí trên tuyến đê đã bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã xây dựng phương án gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển trọng yếu trên địa bàn", ông Nhân cho biết.

Bốc đá đưa vào các rọ thép để gia cố

Thời tiết xấu khiến công tác gia cố kè gặp khó khăn

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực biển Cẩm Nhượng có mưa và sóng lớn, trời tối nên công tác gia cố kè biển gặp nhiều khó khăn.

Người dân, lực lượng biên phòng, công an cùng tham gia xử lý sự cố

Bố trí nhiều rọ thép để gia cố tuyến kè xung yếu

Chính quyền xã đã huy động nhiều xe tải chở đá hộc cùng hàng chục rọ sắt tập trung khắc phục, tránh ảnh hưởng đến đời sống, tài sản, tính mạng của người dân.

"Chúng tôi tổ chức lực lượng gia cố bờ đê bắt đầu từ 16h cùng ngày. Dự kiến đến khoảng 19h, công việc gia cố sẽ hoàn thành", lãnh đạo xã Thiên Cầm thông tin.