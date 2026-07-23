Khảo sát tại phố vàng Trần Nhân Tông lúc 14h ngày 23/7 cho thấy lượng khách đến các cửa hàng vàng khá thưa thớt.

Dù giá vàng đã giảm đáng kể so với giai đoạn lập đỉnh, tâm lý người mua vẫn khá thận trọng. Nhiều người đứng ngoài quan sát thay vì tranh thủ mua vào như những đợt giảm giá trước. Thị trường vì vậy không còn cảnh người dân chen chúc mua vàng như những đợt điều chỉnh mạnh trước đây.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, chỉ có khoảng 5-6 khách đến giao dịch. Khách mua vàng có thể vào giao dịch ngay mà không phải chờ đợi. Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu chiều nay được niêm yết ở mức 139,35-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Không khí giao dịch tại Phú Quý cũng khá yên ắng. Cửa hàng chỉ có vài khách mua bán vàng. Giá vàng nhẫn được doanh nghiệp niêm yết ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khu vực giao dịch bạc cũng vắng khách.

Lượng khách đến giao dịch tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng rất ít. Doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại cửa hàng SJC Hà Nội, thời điểm đầu giờ chiều không ghi nhận khách đến giao dịch. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các cửa hàng PNJ và DOJI khi quầy giao dịch gần như không có khách.

Theo ghi nhận, tâm lý của người mua vàng đã có sự thay đổi rõ rệt so với đầu năm. Việc giá vàng liên tục biến động mạnh thời gian qua khiến người dân thận trọng hơn khi xuống tiền.

Chị Nguyễn Thu Hương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết chị đến chỉ để mua 1 chỉ vàng nhẫn sau khi giá giảm mạnh. Dù giá đã hạ đáng kể so với mức đỉnh, chị chỉ mua tích lũy từng chút một thay vì xuống tiền mua số lượng lớn.

Trong khi đó, anh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) kể rằng anh từng nhiều lần xếp hàng mua vàng trong những đợt sốt giá đầu năm. Tuy nhiên, lần này dù giá vàng giảm mạnh, anh chỉ đến cửa hàng để tham khảo giá chứ chưa quyết định xuống tiền.

Phố vàng Trần Nhân Tông vắng khách.

Lác đác vài khách hàng tới giao dịch vàng chiều nay.

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, khác hẳn cảnh xếp hàng dài chờ mua, hôm nay giá giảm cửa hàng gần như không có khách.

Một số cửa hàng vàng triển khai các chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng.

Vắng tanh ở cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải

Lượng khách hàng đến các cửa hàng như Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, SJC giảm mạnh.

Điểm bán vàng của Doji chiều 23/7 vắng vẻ.