Giá vàng thế giới hôm nay 23/7/2026

Tính đến 20h30 ngày 22/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.127 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.123 USD/ounce. Đến 22h24, giá vàng thế giới vọt lên trên 4.160 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,8%, tương ứng mất 208 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt cuối phiên chiều 22/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ trong tối 22/7 tăng khoảng 1%, lên 4.127 USD/ounce, bất chấp đồng USD vẫn duy trì ở vùng cao và giá dầu tiếp tục đi lên. Nhu cầu đối với kim loại quý cải thiện sau khi giá vàng nhiều lần kiểm định thành công vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, củng cố nhận định đây có thể là vùng đáy ngắn hạn.

Sau loạt số liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ, thị trường vàng có phản ứng cân bằng hơn so với giai đoạn lao dốc xuống dưới 4.000 USD/ounce trước đó. CPI và PPI hạ nhiệt giúp giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ, thị trường lao động, hoạt động sản xuất và niềm tin tiêu dùng đều ghi nhận tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,6% cùng chỉ số DXY gần mốc 101 vẫn là những yếu tố kìm hãm đà đi lên của giá vàng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, ngược chiều thế giới. Ảnh: Minh Hiền

Eo biển Hormuz vẫn được duy trì cho hoạt động hàng hải nhưng tiếp tục chịu sức ép từ các căng thẳng quân sự và địa chính trị. Mỹ cảnh báo mọi động thái kiểm soát tuyến vận tải chiến lược này của Iran có thể gây tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, trong khi các mối đe dọa từ lực lượng Houthi tiếp tục làm gia tăng rủi ro tại khu vực Biển Đỏ.

Giá dầu Brent duy trì trên 94 USD/thùng, WTI trên 87 USD/thùng. Giá dầu cao vừa làm tăng nhu cầu trú ẩn, vừa làm gia tăng lo ngại lạm phát, từ đó thu hẹp dư địa tăng giá của kim loại quý nếu Fed chuyển sang chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/7/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 22/7 ghi nhận giá vàng miếng SJC giảm khá mạnh, trái ngược với diễn biến tăng trên thị trường quốc tế.

Đến cuối phiên 22/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Chiều 22/7, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141-145 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 22/7 ở mức 26.350 đồng/USD (mua vào) và 26.380 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới các tín hiệu chính sách từ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cùng diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, dữ liệu PMI sơ bộ và tình hình tại eo biển Hormuz, Biển Đỏ.

Nếu giữ vững trên vùng 4.080 USD/ounce, giá vàng có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 4.050-4.040 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ suy yếu rõ rệt.

Xét về kỹ thuật, giá vàng đã cải thiện đáng kể tín hiệu ngắn hạn sau khi vượt qua các ngưỡng kháng cự và đường trung bình động quan trọng, trong đó có đường trung bình 50 ngày, giúp phe mua tạm thời chiếm ưu thế.

Nếu đà tăng được duy trì, giá có thể hướng lên vùng kháng cự trên 4.142 USD/ounce và xa hơn là mốc 4.200 USD/ounce. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ gần nhất tại 4.080 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, kéo giá lùi về các mốc thấp hơn.

Các số liệu kinh tế Mỹ vẫn duy trì tích cực, làm gia tăng lo ngại lạm phát và có thể hạn chế đà tăng của vàng nếu Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng dự trữ vàng và phần lớn dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm trong năm tới, tạo nền tảng tích cực cho xu hướng tăng trong dài hạn.