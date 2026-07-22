Giá vàng thế giới hôm nay 22/7/2026

Tính tới 20h30 ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.052 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.054 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm 6,5% (tương đương giảm 283 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 129 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 21/7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ tối 21/7 tăng gần 1,1% lên 4.052 USD bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo ở mức cao. Giới đầu tư có xu hướng bắt đáy vàng khi giá mặt hàng này trụ vững ở ngưỡng 4.000 USD/ounce trong hai tuần qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi phiên thứ ba liên tiếp sau khi chạm đáy hai tuần ở mức 4.024 USD/ounce, một phần do giới đầu tư tạm thời giảm lo ngại về lạm phát trong ngắn hạn sau khi Mỹ công bố một số số liệu tích cực.

Tại Trung Đông, xuất hiện những tín hiệu tích cực từ mặt trận ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Các nguồn tin cho thấy, Iran đã nhận được các đề xuất hòa giải từ bên trung gian. Mỹ ghi nhận tín hiệu Iran muốn nối lại đàm phán. Khả năng ngừng bắn tạm thời đang được cân nhắc.

Tuy nhiên, triển vọng tăng của vàng vẫn khá mong manh khi đồng USD duy trì sức mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt. Trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng, diễn biến địa chính trị và kỳ vọng về Fed sẽ tiếp tục chi phối xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng SJC tăng trở lại. Ảnh: Minh Hiền

Giá vàng trong nước hôm nay 22/7/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 21/7, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ thêm khoảng 400.000 đồng/lượng theo biến động giá thế giới. Giá vàng nhẫn một số thương hiệu biến động khó lường.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 21/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 21/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,9-145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 21/7 ở mức 26.290 đồng/USD (mua) và 26.330 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Các dữ liệu mới cho thấy lạm phát Mỹ hạ nhiệt, nhưng tiêu dùng, thị trường lao động và sản xuất vẫn duy trì tích cực. Điều này củng cố khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7 và chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện vẫn nghiêng về kịch bản Fed tăng lãi suất trong tháng 9 với xác suất khoảng 64%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,6%, chỉ số DXY trên 101 điểm. Điều này khiến giá vàng được hỗ trợ bởi hoạt động mua bù bán khống và rủi ro địa chính trị, nhưng vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất cao.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao thông tin từ Fed, diễn biến tiếp theo của việc tăng lãi suất vào tháng 9, đồng thời theo dõi tiến triển của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran và nguy cơ gián đoạn vận tải qua Hormuz hoặc Biển Đỏ nếu căng thẳng tái bùng phát.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 84 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức gần 91,2 USD/thùng.

Về kỹ thuật, vàng đang dao động quanh đường MA20. Nếu vượt ngưỡng 4.064 USD/ounce, giá có thể hướng tới vùng kháng cự 4.264 USD/ounce (MA50). Ngược lại, nếu thủng 4.021 USD/ounce, vàng có nguy cơ kiểm định lại mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Dù vậy, đà tăng hiện chủ yếu mang tính phục hồi kỹ thuật. Đáng chú ý, đường SMA100 ngày đang tiến sát SMA200 ngày; nếu hình thành "death cross", đây sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm trung hạn.