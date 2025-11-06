Clip (nguồn: Gia Nghĩa)

Tối 6/11, bão số 13 quét qua địa bàn xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) khiến mái tôn một ngôi nhà ở thôn Háo Lễ bị gió giật đổ sập.

Trong mưa gió dữ dội, các thành viên trong gia đình hốt hoảng đội mũ bảo hiểm, khoác áo mưa ngồi co cụm trước hiên nhà - nơi phần mái còn sót lại - vừa tránh gió, vừa kêu cứu.

Gia đình ngồi trước mái hiên chờ cứu hộ. Ảnh: G.N

Theo anh Gia Nghĩa, một thành viên trong gia đình, toàn bộ mái tôn nhà đã bị thổi bay, nhiều vật dụng trong nhà vỡ nát.

“Cả nhà tôi đa phần là người lớn tuổi, chỉ biết ngồi chờ lực lượng cứu hộ đến sơ tán đến nơi an toàn”, anh Nghĩa chia sẻ.