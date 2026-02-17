Vào ngày thường, khu phố cổ Nam Định luôn nhộn nhịp với hoạt động buôn bán, giao thương sầm uất. Những cửa hàng san sát, tiếng rao hàng, xe cộ qua lại tạo nên nhịp sống sôi động đặc trưng của một đô thị lâu đời.

Ngày mùng 1 Tết, không khí nơi đây trở nên khác biệt. Nhịp sống dường như chậm lại; phố xá thưa vắng, cửa hàng tạm nghỉ, nhường chỗ cho dòng người thong thả du xuân, chúc Tết và tận hưởng sự bình yên hiếm có giữa lòng phố cổ.

Trên các tuyến phố, không khó để bắt gặp cảnh người dân diện áo dài, tay cầm giỏ quà, ghé thăm họ hàng, bạn bè trong ngày đầu năm mới.

Không còn cảnh chen chúc mua bán, khu phố cổ hiện lên với vẻ yên bình, khác hẳn nhịp sống thường nhật.

Tại phố Hàng Đồng, những ngôi nhà cổ trầm mặc tạo nên nét riêng biệt của khu phố. Dọc con phố, nhiều người diện áo dài truyền thống đi du xuân, chúc Tết.

Phố Hai Bà Trưng chỉ lác đác xe cộ qua lại.

Khác với vẻ trầm mặc của phố cổ, tại khu vực hồ Vị Xuyên, không gian đón Tết được trang trí với linh vật năm Bính Ngọ cùng các tiểu cảnh xuân rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đầu xuân năm mới.

Tại chùa Vọng Cung, rất đông người dân và du khách đến lễ đầu năm, thắp hương cầu bình an, gửi gắm ước nguyện về một năm mới thuận lợi, may mắn.