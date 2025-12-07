Lời toà soạn: Những năm qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, dự án dân sinh với kỳ vọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Thế nhưng, không ít trong số đó rơi vào cảnh bỏ hoang, lãng phí tài nguyên và ngân sách. Tuyến bài này sẽ đưa bạn đọc đi khảo sát thực tế, làm rõ nguyên nhân, hệ lụy và tìm hướng xử lý những dự án này.

Năm 2019, Công ty cổ phần Bất động sản HANO-VID được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 trên diện tích rộng hơn 10ha.

Dự án này có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, triển khai theo hình thức nhà nước thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 10ha.

Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 là một tổ hợp dịch vụ cao cấp bao gồm khu nhà liền kề, dãy nhà phố thương mại, khu mua sắm sầm uất, cụm công viên tiện ích phong phú.

Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến lối sống xanh lý tưởng cho người dân, tạo nên diện mạo đô thị khang trang hơn cho huyện Hương Sơn (nay là xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Quang cảnh im lìm bên trong khu vực dự án.

Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án cơ bản đã hoàn thành.

Tháng 6/2020, UBND huyện Hương Sơn (cũ) phối hợp chủ đầu tư hoàn thành bồi thường cho các hộ dân. Đến tháng 2/2022, UBND huyện Hương Sơn (cũ) có tờ trình gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở NN&MT) và UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án.

Do vướng mắc trong việc tính giá đất cho thuê nên công trình bị bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí.

Hàng chục căn hộ thuộc dãy nhà liền kề cơ bản đã hoàn thiện.

Công trình xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều căn nhà xuất hiện chi chít vết nứt chân chim, bề mặt tường loang lổ. Nhà đầu tư đã dùng xi măng trám, vá tạm tại các vị trí xuất hiện vết nứt, gây mất mỹ quan.

Theo tìm hiểu, trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản HANO-VID bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt gần 4 tỷ đồng liên quan đến dự án nói trên.

Dãy nhà liền kề xuất hiện rất nhiều vết loang lổ do sửa chữa, chắp vá

Trong đó, công ty bị xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng do hành vi chiếm đất. Diện tích đất bị chiếm là hơn 10,6 ha gồm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất trồng lúa và đất phi nông nghiệp. Công ty cũng bị phạt 40 triệu đồng do không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư và buộc khắc phục hậu quả số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Hương Sơn (cũ), từ tháng 10/2021, nhà đầu tư đã tiến hành khởi công dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1 dù chưa hoàn thành thủ tục giao đất.

Trong năm 2022, UBND huyện Hương Sơn (cũ) đã phát hiện sai phạm và lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng 3 lần do chưa được giao đất đã san lấp mặt bằng, thi công dự án.

Mặt tường phía ngoài xuất hiện nhiều dấu hiệu của sự xuống cấp sau thời gian bỏ hoang.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hương Sơn cho biết, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên, nhiều hạng mục dang dở và không thể đưa vào sử dụng do chưa có giá thuê đất.

“Công trình để lâu dẫn đến xuất hiện nhiều vết nứt. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị tháo gỡ cho dự án, tuy nhiên khó khăn lớn nhất vẫn là việc xác định giá đất. Việc vướng mắc liên quan đến giá đất đã làm khó nhà đầu tư", lãnh đạo xã Hương Sơn nói.

Loang lổ các vết nứt tại dự án dở dang.

Ông Phan Thế Ngọc (xã Hương Sơn) chia sẻ, nhiều năm nay mỗi lần đi ngang khu vực dự án, ông đều thấy xót xa vì sự lãng phí. “Không rõ lý do gì mà dự án bị bỏ hoang suốt thời gian dài, không có dấu hiệu triển khai tiếp. Sau mưa lũ, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Người dân chúng tôi mong muốn dự án sớm được khởi động trở lại và đưa vào sử dụng", ông Ngọc nói.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh: "Dự án chưa có giá thuê đất do chi phí đầu vào chưa có. Việc tính giá đất phải có chi phí đầu vào. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thẩm định dự toán chi phí đầu vào. Sau khi Sở Xây dựng thẩm định xong sẽ trình lên UBND tỉnh về việc tính giá đất cho doanh nghiệp".