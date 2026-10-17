Đêm 16/9, công nhân khẩn trương cắt tỉa các chùm hoa sữa trên đường Tân Mai (Hà Nội). Công việc dự kiến hoàn thành sau 2 đêm.

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Khoảng 23h ngày 16/10, tại đường Tân Mai (Hà Nội), các công nhân dùng xe chuyên dụng cắt tỉa chùm hoa sữa nhằm hạn chế mùi tỏa ra gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Tổ công nhân trên tuyến đường Tân Mai gồm 6 người, thay phiên nhau lên cắt tỉa hoa xuyên đêm, bắt đầu từ 21h.

Sau khi các chùm hoa được cắt tỉa, phía dưới, các công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng quét dọn, thu gom.

Hoa sữa trổ bông trắng muốt phủ kín cả tán cây được công nhân cắt tỉa nhằm giảm bớt mật độ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lương Quốc Pháp, tổ trưởng tổ cắt tỉa cho biết, việc cắt tỉa hoa sữa trên toàn bộ trục đường này sẽ được tiến hành trong 2 ngày.

“Chúng tôi chủ yếu dùng kéo để cắt tỉa chùm hoa, chỉ sử dụng cưa khi cần thiết, nhằm loại bỏ khoảng 60% lượng hoa trên cây và hạn chế cắt cành. Cây trên tuyến đường đã được duy tu, cắt tán từ đầu năm và trước mùa mưa bão. Vì vậy, nếu cắt bỏ toàn bộ hoa có thể ảnh hưởng đến sự sống của cây”, ông Pháp thông tin.

Theo ông Pháp, năm nay Hà Nội ít chịu ảnh hưởng của mưa bão, thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của cây hoa sữa. Vì thế các cây hầu như đều nở rộ, mùi hương nồng đậm hơn mọi năm.

Đứng quan sát việc cắt tỉa chùm hoa sữa, bà Hiền, chủ một cửa hàng trên đường Tân Mai cho biết, mùi hoa nồng nặc, gây khó chịu nhất là vào đêm khuya.

“Tôi thấy việc cắt tỉa như vậy rất hợp lý. Các cây ở đây trồng sát nhau, riêng cây hoa sữa trước cửa nhà tôi nở trắng cả tán. Càng về đêm, khi xe cộ thưa dần, mùi hoa càng khó chịu”, bà Hiền nói.

Ông Quang (phường Hoàng Mai) cho rằng: “Việc giữ lại một lượng hoa nhất định vừa giúp giảm bớt mùi khó chịu, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, duy trì chất lượng cây xanh và giữ được nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội”.