Hà Nội đang tiến hành cắt chùm hoa sữa tại một số tuyến phố trồng dày đặc loại cây này để giảm bớt mùi hương gây ảnh hưởng tới người dân.

Trước phản ánh của người dân về tình trạng hoa sữa nở rộ, tỏa hương nồng nặc gây ảnh hưởng sinh hoạt, ngày 16/10, lực lượng chức năng bắt đầu cắt tỉa các chùm hoa tại một số vị trí có mật độ cây hoa sữa dày đặc.

Tại Đường Lê Quang Đạo - một trong những tuyến đường trồng dày đặc hoa sữa, lực lượng chức năng đã huy động xe chuyên dụng để cắt tỉa hoa sữa.

Các cành cắt dài chừng 20-40 cm, đảm bảo không tiếp tục phát triển, kết bông trong mùa hoa năm nay.

Các xe vệ sinh môi trường cũng được điều động để thu gom hoa, cành cây sau khi cắt tỉa, giữ gìn vệ sinh đường phố.

Bà Lan (phường Từ Liêm) cho biết khu vực này được trồng ken đặc cây hoa sữa, mặc dù cây tỏa bóng mát nhưng cứ khi tới mùa hoa nở là bà cảm thấy rất khó chịu.

"Các cây được trồng san sát nhau, lại đồng loạt ra hoa cùng một thời điểm, mùi rất nồng, hắc. Cá nhân tôi cho rằng, việc cắt tỉa cần phải thực hiện thường xuyên trước và trong mùa hoa nở để hạn chế bớt mùi. Ngoài ra, tôi cũng mong thành phố lưu tâm tới việc chuyển bớt cây ra chỗ khác", bà Lan chia sẻ.

Ông Thắng (phường Từ Liêm) cũng cảm thấy mùi hoa quá nồng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

"Tôi rất ủng hộ cách làm này của thành phố. Việc tỉa hoa như thế này vẫn đảm bảo duy trì cây xanh tại tuyến đường này, vừa hạn chế bớt mùi hoa gây ảnh hưởng tới người dân", ông Thắng nói.

Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh về tình trạng mùi hoa sữa nồng nặc, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tại một khu chung cư, người dân đã phải sử dụng vòi cứu hỏa để phun rụng hoa.

Hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, việc trồng hoa sữa với mật độ dày đặc đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của người dân vào mỗi mùa hoa nở.

Theo kế hoạch dự kiến, trong đợt này lực lượng chức năng sẽ cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa. Việc cắt tỉa tiến hành từ 9h, và sau 21h giảm ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Hiện nay, Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Trước phản ánh của người dân về việc mùi hoa sữa quá nồng, ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà NộiTrương Việt Dũng đã giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày. Các đơn vị này cần nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế; nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân nhưng vẫn gìn giữ nét đặc trưng của Hà Nội. Sáng nay, trao đổi với VietNamNet, một đại diện của đơn vị cắt tỉa cây cho biết, kế hoạch cắt tỉa lần này là của thành phố, Sở Xây dựng. Trung tâm hạ tầng đô thị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cắt tỉa. Theo kế hoạch, từ 9h sáng nay, Hà Nội bắt đầu cắt tỉa cây hoa sữa trên các tuyến Đào Tấn, Kim Mã, Lê Thanh Nghị, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Quang Trung, Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Duy Trinh và tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính.

Khung giờ 21h, Hà Nội cắt tỉa 51 cây hoa sữa trên phố Nguyên Hồng và Tân Mai với 98 cây. Tổng số cây hoa sữa dự kiến cắt tỉa trong đợt này là gần 1.000 cây. Trong đó, lịch thực hiện tại Trung Hòa và khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính kéo dài từ ngày 16 đến 20/10; tại Trần Phú và Quang Trung từ ngày 16 đến 17/10. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, về lâu dài, Sở yêu cầu tổ chức khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư; từ đó đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây hoa sữa theo từng tuyến phố, khu vực, bảo đảm khoa học, hợp lý, phù hợp nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được giao nghiên cứu, đề xuất trồng bổ sung, thay thế bằng các loài cây xanh phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân. Thành Huế