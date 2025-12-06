Trả lời trên China Daily, Canon cho biết việc đóng cửa diễn ra trong bối cảnh thị trường máy in laser toàn cầu thu hẹp, mô hình làm việc thay đổi và đặc biệt là sự sụt giảm nhanh chóng nhu cầu sử dụng máy in văn phòng.

Công ty nhận định “khó có khả năng thị trường phục hồi đáng kể trong dài hạn”.

Nhà máy sản xuất máy in của Canon tại Trung Sơn, Quảng Đông. Ảnh: kan.china.com

Theo Canon, nhu cầu tại thị trường Trung Quốc cũng giảm mạnh, khiến lượng đơn hàng của nhà máy Trung Sơn, vốn là cơ sở sản xuất chính cho thị trường nội địa, lao dốc.

“Hãng đã nỗ lực duy trì hoạt động, nhưng những yếu tố trên khiến nhà máy rơi vào tình trạng không thể tiếp tục sản xuất”, Canon cho biết trong tuyên bố gửi China Daily.

Nhà máy này đã hoạt động 24 năm.

Về quyền lợi người lao động, Canon cho biết sẽ tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, ưu tiên tối đa lợi ích của công nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan lao động địa phương và công đoàn để triển khai các gói bồi thường kinh tế và hỗ trợ tìm việc mới.

“Hãng đã chủ động liên hệ doanh nghiệp ở khu vực lân cận và một số công ty đã đưa ra các vị trí tuyển dụng”, Canon nói.

Nhà máy Canon Zhongshan, thành lập năm 2001, là một trong những cơ sở sản xuất máy in laser chủ lực của hãng, với tổng sản lượng 110 triệu máy in tính đến tháng 4/2022. Năm 2022, nhà máy đạt tổng giá trị sản xuất gần 3,2 tỷ NDT, trên diện tích 125.000 m².

Canon khẳng định các cơ sở sản xuất khác tại Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường và Trung Quốc vẫn là “một trong những thị trường quan trọng nhất, đầy tiềm năng tăng trưởng”.

Chuyên gia kỳ cựu trong ngành điện tử Mã Kế Hoa nhận định việc Canon đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc phản ánh một giai đoạn chuyển dịch sâu rộng của toàn bộ ngành máy in.

“Thị trường máy in đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Những doanh nghiệp truyền thống vốn lâu nay tập trung vào phân khúc doanh nghiệp và các dòng máy in cao cấp như Canon đang gặp thách thức trong việc xoay trục sang thị trường in ấn gia đình vốn mang tính tiêu dùng nhiều hơn”, ông nói với Global Times.

Theo ông Mã, các thiết bị giá rẻ, nhỏ gọn, dễ sử dụng đang dần thay thế các dòng máy truyền thống. Cùng lúc đó, thương hiệu nội địa, với lợi thế hiểu thị trường sâu hơn, chi phí cạnh tranh và khả năng đổi mới theo nhu cầu người dùng, đang thu hẹp dần khoảng cách và làm suy yếu lợi thế của các hãng lớn nước ngoài.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của chiến lược hệ sinh thái tích hợp mà nhiều tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang theo đuổi, khi kết hợp nhiều thiết bị và dịch vụ trong một hệ thống thương hiệu thống nhất.

“Những công ty phản ứng quá chậm với biến động địa phương có thể đánh mất năng lực cạnh tranh chỉ trong thời gian ngắn”, ông Mã cảnh báo.

Theo số liệu từ IDC, thị phần của Canon tại thị trường máy in laser Trung Quốc giảm mạnh từ 7,7% năm 2018 xuống còn 3,9% trong ba quý đầu năm nay, trong khi doanh nghiệp nội địa đã tăng lên 41,5% thị phần.

Thị trường máy in Trung Quốc tiếp tục suy giảm: 6 tháng đầu năm, lượng máy in laser A4 bán ra đạt 3,18 triệu máy (giảm 5% so với cùng kỳ), máy in laser A3 đạt 272.000 máy (giảm 10%).

(Theo China Daily, Global Times)