Trong thư gửi nhân viên ngày 2/12, CEO Open AI Sam Altman cho biết ChatGPT vẫn còn cách xa kỳ vọng của người dùng ở nhiều khía cạnh như tốc độ phản hồi, độ ổn định, khả năng cá nhân hóa và phạm vi câu hỏi có thể xử lý.

Để ưu tiên tuyệt đối cho chatbot, OpenAI quyết định tạm hoãn nhiều dự án đang được triển khai, gồm nền tảng quảng cáo, các AI agent phục vụ lĩnh vực y tế và mua sắm, cùng trợ lý cá nhân Pulse.

Nhân sự cũng được khuyến khích tạm thời chuyển nhóm hỗ trợ bộ phận ChatGPT. Công ty sẽ họp hằng ngày để đẩy nhanh tiến độ.

CEO OpenAI Sam Altman ban bố "báo động đỏ" trên toàn công ty. Ảnh: Bloomberg

Động thái này phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi Google liên tục rút ngắn khoảng cách. Phiên bản Gemini mới nhất ra mắt tháng trước đã vượt OpenAI trong nhiều bài đánh giá tiêu chuẩn, giúp cổ phiếu Google tăng mạnh.

Những sản phẩm như trình tạo ảnh Nano Banana cũng góp phần thúc đẩy lượng người dùng hoạt động hàng tháng của hãng, từ 450 triệu lên 650 triệu chỉ trong ba tháng.

Ngoài ra, OpenAI còn chịu cạnh tranh từ Anthropic, startup đang thu hút nhiều doanh nghiệp nhờ cách tiếp cận thận trọng và ổn định.

Song song sức ép thị trường, OpenAI đối mặt bài toán tài chính lớn. Công ty cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu trong những năm tới.

Theo dự báo nội bộ, nhà phát triển ChatGPT cần tăng doanh thu lên khoảng 200 tỷ USD vào năm 2030 mới có thể có lãi.

Đây được xem là mục tiêu đầy thách thức với một startup vẫn phải liên tục huy động vốn và không có nguồn thu ổn định như các tập đoàn lớn Google hay Microsoft.

Tuy nhiên, Altman cho rằng OpenAI vẫn duy trì những lợi thế quan trọng. ChatGPT hiện đạt hơn 800 triệu người dùng hằng tuần, một con số hiếm thấy với sản phẩm công nghệ chỉ vài năm tuổi.

Trong thông báo, ông cũng tiết lộ mô hình suy luận mới dự kiến công bố trong tuần tới sẽ vượt Gemini. Dù chưa đưa ra thời điểm phát hành cụ thể, nó sẽ là nỗ lực quan trọng giúp OpenAI củng cố vị thế trong cuộc đua AI.

Những tháng gần đây, công ty cũng phải điều chỉnh mô hình sau khi GPT-5 bị người dùng phàn nàn về giọng điệu “lạnh lùng” và trả lời sai các câu hỏi toán, địa lý đơn giản. OpenAI đã cập nhật để mô hình trở nên thân thiện và tuân thủ yêu cầu tốt hơn.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, trước đây công ty từng kích hoạt mức cảnh báo “màu cam” khi ChatGPT gặp vấn đề, nhưng lần này mức độ được nâng lên “màu đỏ”, mức khẩn cấp nhất trong hệ thống gồm ba cấp: vàng - cam - đỏ.

Nó nhấn mạnh tầm quan trọng mà OpenAI đang đặt vào việc cải thiện trải nghiệm hằng ngày của người dùng, yếu tố sống còn khi khoảng cách công nghệ giữa các đối thủ đang thu hẹp nhanh hơn bao giờ hết.

(Theo WSJ)