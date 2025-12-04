Micron cho biết họ sẽ ngừng bán chip nhớ cho người tiêu dùng để tập trung đáp ứng nhu cầu tăng vọt từ các chip trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu năng cao. Trong một tuyên bố, Giám đốc kinh doanh Sumit Sadana giải thích làn sóng tăng trưởng do AI trong các trung tâm dữ liệu đã khiến nhu cầu về bộ nhớ và lưu trữ tăng mạnh, buộc Micron phải đưa ra “quyết định khó khăn” là rút khỏi mảng Crucial dành cho người tiêu dùng để ưu tiên các khách hàng chiến lược trong những phân khúc tăng trưởng nhanh hơn.

Micron sẽ tiếp tục giao sản phẩm Crucial qua các kênh tiêu dùng cho đến hết tháng 2/2026 và vẫn cung cấp dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng cho các sản phẩm.

Micron tuyên bố khai tử thương hiệu Crucial, chuyên bán các sản phẩm RAM, SSD cho người tiêu dùng. Ảnh: Micron

Động thái này một lần nữa cho thấy "cơn sốt" xây dựng hạ tầng AI đang hút cạn nguồn cung bộ nhớ toàn cầu, vốn là thành phần thiết yếu giúp hệ thống lưu tạm dữ liệu. Khi các tập đoàn đổ hàng trăm tỷ USD trong vài năm tới để dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ, người dùng phổ thông sẽ phải đối mặt với tình trạng khan hàng hoặc giá cao hơn đối với RAM và SSD từng được bán phổ biến dưới thương hiệu Crucial.

Trong khi đó, cổ phiếu Micron đã tăng tới khoảng 175% trong năm nay.

Các chip AI như GPU của Nvidia và AMD đang tiêu thụ lượng bộ nhớ khổng lồ. Chẳng hạn, chip Nvidia GB200 hiện tại dùng tới 192GB bộ nhớ cho mỗi GPU, chip Ironwood TPU mới nhất của Google cũng cần mức bộ nhớ tương tự. Trong khi đó, điện thoại và laptop phổ thông chỉ cần 8-16GB.

Crucial, thương hiệu mà Micron vừa khai tử với người tiêu dùng, từng là lựa chọn quen thuộc cho dân nâng cấp PC, cung cấp RAM dạng thanh và ổ SSD giá hợp lý. Điều này đồng nghĩa: người dùng tự ráp PC hoặc nâng cấp máy có thể sẽ khó tìm được sản phẩm từ một thương hiệu uy tín lâu năm, hoặc phải chuyển sang các hãng khác với giá có thể cao hơn do nguồn cung bị siết lại.

Micron cạnh tranh với SK Hynix và Samsung trong phân khúc bộ nhớ băng thông cao (HBM), nhưng hiện là nhà cung cấp bộ nhớ duy nhất có trụ sở tại Mỹ. SK Hynix được cho là nhà cung cấp chính cho Nvidia, trong khi Micron là đối tác cung cấp bộ nhớ cho AMD. Chip AMD MI350 sở hữu tới 288GB bộ nhớ băng thông cao.

Mảng Crucial không được Micron tách riêng trong báo cáo tài chính, nhưng bộ phận bộ nhớ cho đám mây của họ tăng trưởng 213% so với cùng kỳ, một minh chứng rõ rệt cho việc mọi nguồn lực đang được dồn sang AI thay vì thị trường tiêu dùng.

Các nhà phân tích Goldman Sachs mới đây nâng giá mục tiêu cổ phiếu Micron từ 180 lên 205 USD, đánh giá rằng đà tăng giá bộ nhớ sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu khi công ty công bố kết quả quý tiếp theo.

Micron không bình luận về khả năng sa thải nhân viên, nhưng nói rằng họ sẽ cố gắng giảm tác động bằng cách điều chuyển nhân sự sang các vị trí còn trống trong công ty.

(Theo CNBC)