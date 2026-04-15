Thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ, xử lý thông tin kịp thời

Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng vừa được UBND tỉnh Cao Bằng ban hành ngày 10/4, trong đó quy định rõ nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác này.

Điểm cốt lõi của Quy chế là yêu cầu việc theo dõi, phát hiện, kiểm chứng và xử lý thông tin xấu độc phải được thực hiện kịp thời, chính xác, thống nhất và đúng quy định pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân.

Cơ chế phối hợp được thiết kế theo hướng linh hoạt nhưng chặt chẽ. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm, các cơ quan, đơn vị có thể sử dụng nhiều phương thức để trao đổi, xử lý như điện thoại, thư điện tử, văn bản điện tử hoặc tổ chức họp liên ngành để thống nhất phương án.

Đáng chú ý, Quy chế yêu cầu các đơn vị phải chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin trên không gian mạng; kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc, từ đó phối hợp kiểm tra, xác minh và đề xuất hướng xử lý phù hợp. Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, thông tin sẽ được chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Việc thiết lập quy trình phối hợp rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý thông tin xấu độc, mà còn góp phần hình thành một cơ chế phản ứng nhanh trước các vấn đề phát sinh trên không gian mạng - yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ cao.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống và định hướng dư luận là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế sự lan rộng của thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin đúng đắn cho người dân.

Tăng cường thông tin chính thống, “lấp đầy” khoảng trống thông tin

Không chỉ tập trung vào xử lý thông tin xấu độc, Quy chế còn đặt trọng tâm vào việc chủ động cung cấp thông tin chính thống và định hướng dư luận. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế sự lan rộng của thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin đúng đắn cho người dân.

Theo đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng; đồng thời cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả xử lý các vụ việc để phục vụ công tác tuyên truyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao vai trò chủ trì, đầu mối trong công tác theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý thông tin xấu độc. Cơ quan này cũng phải phối hợp với các đơn vị liên quan để định hướng thông tin, kiểm soát hoạt động đăng tải trên không gian mạng, cũng như đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Trong khi đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Một điểm đáng chú ý khác là việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân về sử dụng mạng xã hội, Internet an toàn, đúng pháp luật. Đồng thời, các đơn vị cũng phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí nhằm tránh tình trạng tồn tại “khoảng trống thông tin”, dễ phát sinh tin giả, tin sai lệch.

Ngoài ra, Quy chế cũng đề cập đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm quản lý thông tin trên không gian mạng, phục vụ công tác rà soát, theo dõi và xử lý thông tin xấu độc một cách bài bản, lâu dài.

Việc ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng không chỉ nhằm bảo đảm an ninh thông tin, mà còn góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm nghèo thông tin tại địa phương.

Khi thông tin xấu độc được kiểm soát, đồng thời nguồn tin chính thống được cung cấp kịp thời, đầy đủ, người dân sẽ có điều kiện tiếp cận thông tin một cách chính xác, đáng tin cậy. Đây là yếu tố nền tảng để nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tham gia vào đời sống kinh tế - xã hội trong môi trường số.